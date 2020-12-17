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У Києві коронавірус діагностували у понад 1,5 тис. осіб, одужали 876 пацієнтів

Від ускладнень ковіду померла 31 людина.

У Києві за минулу добу лабораторно підтверджено 1 512 нових випадків коронавірусної недуги. Зокрема захворіли 53 медики.

Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.

"Ще 1 512 хворих на коронавірус виявили у столиці за минулу добу. Померла 31 особа. Загалом коронавірус забрав життя 1 662 киян. Підтверджених випадків захворювання на COVID-19 на сьогодні у Києві вже 96 672", - написав Кличко у Telegram-каналі.

Найбільше випадків захворювання за минулу добу виявлено в Деснянському (263), Дніпровському (253) і Дарницькому (195) районах.

Серед захворілих 866 жінок віком від 18 до 93 років, 560 чоловіків віком від 18 до 95 років, 36 дівчаток від 8 місяців до 17 років і 50 хлопчиків від 11 місяців до 17 років.

До лікарень госпіталізовано 106 пацієнтів. Одужали за минулу добу 876 осіб. Загалом коронавірус подолали 30 773 жителі Києва.

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