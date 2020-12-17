Кабмін опублікував постанову про локдаун
Кабмін опублікував постанову про локдаун
Помер мер Харкова Геннадій Кернес
Помер мер Харкова Геннадій Кернес
Зеленський на засіданні фракції "Слуга народу" запропонував кандидатів на посади міністрів
Зеленський на засіданні фракції "Слуга народу" запропонував кандидатів на посади міністрів
Не критикувати міністрів і колег та ходити на всі засідання – "слуг народу" просять підписати фракційну угоду
Не критикувати міністрів і колег та ходити на всі засідання – "слуг народу" просять підписати фракційну угоду
Верховна Рада змінила межі 11 міст
Верховна Рада змінила межі 11 міст
Парламент ухвалив бюджет на 2021 рік, передбачено підвищення зарплат учителям і лікарям
Парламент ухвалив бюджет на 2021 рік, передбачено підвищення зарплат учителям і лікарям
Бюджет-21: голоса в обмен на «соц-эконом» и пост для Коломойского
Бюджет-21: голоса в обмен на «соц-эконом» и пост для Коломойского
Голова Державної митної служби Рябікін написав заяву про звільнення через місяць після призначення
Голова Державної митної служби Рябікін написав заяву про звільнення через місяць після призначення
НАБУ перехопило розмову топменеджера ДТЕК про призначення Буславець главою Міненерго
НАБУ перехопило розмову топменеджера ДТЕК про призначення Буславець главою Міненерго
ГоловнаСуспільствоЗдоров'я

У світі на ковід хворіють 20,5 млн людей, одужали понад 52 млн

Кількість пов’язаних із COVID-19 летальних випадків сягнула 1,6 млн.

У світі на ковід хворіють 20,5 млн людей, одужали понад 52 млн
Фото: EPA/UPG

Станом на ранок 17 грудня у світі зафіксовано 74,5 млн випадків коронавірусної недуги. Хворіють 20,5 мільйонів осіб, одужали майже 52,4 людей.

Кількість пов’язаних із COVID-19 летальних випадків сягнула 1,6 млн.

Як свідчать дані Worldometers, за минулу добу у світі була підтверджена рекордна кількість випадків коронавірусу - майже 715 тисяч, і рекордна кількість смертей - 13 446.

Лідерами за добовою захворюваністю були Сполучені Штати, де зафіксували 225 тис. випадків ковіду. Далі йдуть Бразилія та Туреччина.

Понад 25 тис. хворих за добу зафіксували у Великій Британії, Росії та Німеччині.

Лідерами за кількістю випадків COVID-19 у світовій статистиці є США (майже 17,4 млн), Індія (9,9 млн), Бразилія (7 млн), Росія (2,7 млн) та Франція (2,4 млн).

Україна залишається на 17-му місці в загальній статистиці.

За минулу добу в Україні виявили ще понад 12 тисяч випадків коронавірусу. За добу одужали майже на 900 людей більше, ніж захворіли.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:
Новини по темі:

Читайте також