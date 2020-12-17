У світі на ковід хворіють 20,5 млн людей, одужали понад 52 млн

Станом на ранок 17 грудня у світі зафіксовано 74,5 млн випадків коронавірусної недуги. Хворіють 20,5 мільйонів осіб, одужали майже 52,4 людей.

Кількість пов’язаних із COVID-19 летальних випадків сягнула 1,6 млн.

Як свідчать дані Worldometers, за минулу добу у світі була підтверджена рекордна кількість випадків коронавірусу - майже 715 тисяч, і рекордна кількість смертей - 13 446.

Лідерами за добовою захворюваністю були Сполучені Штати, де зафіксували 225 тис. випадків ковіду. Далі йдуть Бразилія та Туреччина.

Понад 25 тис. хворих за добу зафіксували у Великій Британії, Росії та Німеччині.

Лідерами за кількістю випадків COVID-19 у світовій статистиці є США (майже 17,4 млн), Індія (9,9 млн), Бразилія (7 млн), Росія (2,7 млн) та Франція (2,4 млн).

Україна залишається на 17-му місці в загальній статистиці.

За минулу добу в Україні виявили ще понад 12 тисяч випадків коронавірусу. За добу одужали майже на 900 людей більше, ніж захворіли.