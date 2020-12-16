Степанов про коронавірус: "Нам вдалося повністю зупинити ріст захворюваності"

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив про стабілізацію рівня захворюваності на коронавірус в Україні.
Про це він повідомив на ранковому брифінгу 16 грудня.
"Ми бачимо стабілізацію за рівнем захворюваності, ситуація залишається достатньо напруженою, але нам вдалося повністю зупинити зростання кількості", - заявив він.
Степанов додав, що кількість госпіталізованих за минулу добу склала 3242 особи, але при цьому виписали майже на 200 осіб більше. Втім показник госпіталізацій за вчора є рекордним. До цього найбільшу кількість пацієнтів з коронавірусом поклали в лікарні 9 грудня - більше 2900 людей.
Міністр також заявив, що МОЗ продовжує збільшувати кількість ліжок з киснем. До кисню підключені понад 34 000 ліжок і ця кількість зростає. Станом на позавчора було зайнято приблизно 27 000 ліжок з киснем.
Леся Литвинова: "Ми, звісно, не купимо стільки кисню, скільки потрібно. Але це має бути не нашим завданням, а держави"
Нагадаємо, що уперше із серпня в Україні з 30 листопада по 6 грудня зафіксовано меншу кількість нових випадків захворювання на COVID-19, ніж тижнем раніше.
Зменшення динаміки поширення коронавірусної хвороби в Україні Степанов пов’язав із виконанням запроваджених урядом протиепідемічних заходів. Це, зокрема, свідчить про дієвість карантину "вихідного дня", вважають у міністерстві.
Втім фахівці Київської школи економіки вважають, що поліпшення статистики захворюваності пов’язане зі зменшенням ПЛР-тестів.
Після цього в МОЗ вирішили змінити алгоритм тестування – тепер тестуватимуть усіх, в кого є симптоми ГРВІ, а не суто коронавірусу.