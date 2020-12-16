Степанов про коронавірус: "Нам вдалося повністю зупинити ріст захворюваності"

За минулу добу в лікарні госпіталізували на 200 осіб з коронавірусом менше, ніж виписали.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив про стабілізацію рівня захворюваності на коронавірус в Україні.

Про це він повідомив на ранковому брифінгу 16 грудня.

"Ми бачимо стабілізацію за рівнем захворюваності, ситуація залишається достатньо напруженою, але нам вдалося повністю зупинити зростання кількості", - заявив він.

Степанов додав, що кількість госпіталізованих за минулу добу склала 3242 особи, але при цьому виписали майже на 200 осіб більше. Втім показник госпіталізацій за вчора є рекордним. До цього найбільшу кількість пацієнтів з коронавірусом поклали в лікарні 9 грудня - більше 2900 людей.

Міністр також заявив, що МОЗ продовжує збільшувати кількість ліжок з киснем. До кисню підключені понад 34 000 ліжок і ця кількість зростає. Станом на позавчора було зайнято приблизно 27 000 ліжок з киснем.

Нагадаємо, що уперше із серпня в Україні з 30 листопада по 6 грудня зафіксовано меншу кількість нових випадків захворювання на COVID-19, ніж тижнем раніше.

Зменшення динаміки поширення коронавірусної хвороби в Україні Степанов пов’язав із виконанням запроваджених урядом протиепідемічних заходів. Це, зокрема, свідчить про дієвість карантину "вихідного дня", вважають у міністерстві.

Втім фахівці Київської школи економіки вважають, що поліпшення статистики захворюваності пов’язане зі зменшенням ПЛР-тестів.

Після цього в МОЗ вирішили змінити алгоритм тестування – тепер тестуватимуть усіх, в кого є симптоми ГРВІ, а не суто коронавірусу.