У КШЕ поліпшення статистики захворюваності на ковід пов’язали зі зменшенням ПЛР-тестів наприкінці листопада

Зменшення добової кількості нових випадків коронавірусної хвороби минулого тижня (30 листопада – 6 грудня) ще не свідчить про стабілізацію захворювання. Фахівці Київської школи економіки вважають, що поліпшення статистики захворюваності пов’язане зі зменшенням ПЛР-тестів.

"Україна традиційно залишається в п’ятірці країн Європи із найбільш критичною ситуацією з COVID-19. Відсоток позитивних випадків в Україні стабільно високий. Цього тижня ми найгірші у Європі за цим показником, випередили навіть Польщу, де два місяці спостерігали найбільш критичну ситуація з COVID-19. Наша країна традиційно одна з найгірших серед країн Європи за обсягом тестування. Тільки за рівнем смертності ми маємо показники кращі за середні порівняно з іншими країнами", - зауважив керівник Центру економіки охорони здоров’я Київської школи економіки Павло Ковтонюк.

Зниження кількості нових випадків COVID-19 у статистиці за останній тиждень відбувається на тлі зменшення тестування у кінці листопада та надмірно високого коефіцієнту виявлення. При цьому частка позитивних випадків стабільно вища у 6-7 разів більша за рекомендовану ВООЗ для контролю захворюваності - 32% проти 5%.

"Ми не спостерігаємо сталого зменшення госпіталізацій та смертей. Для висновків про стале зменшення поширення необхідно спостерігати стале зменшення нових випадків протягом двох тижнів за умови незмінної або зростаючої кількості проведених тестів", - зазначають у КШЕ.

На думку експертів, локдаун після новорічних свят загрожує неконтрольованим поширенням SARS-CoV-2 протягом місяця. Це може призвести до надмірного навантаження на лікарні та додаткових смертей, яких можна було б уникнути.

Нагадаємо, 9 грудня глава МОЗ Максим Степанов заявив про стабілізацію захворюваності на COVID-19. Міністр запевнив, що поліпшення статистики не пов’язане зі зменшенням кількості тестувань. Степанов наголосив, що спостерігається зменшення кількості госпіталізованих за добу, що є "одним з основних показників навантаження на медичну систему".

На думку головного санітарного лікаря Віктора Ляшка, епідемія коронавірусу в Україні може піти на спад у травні 2021 року. Цьому сприятиме вакцинація та сезонність вірусу. У зв'язку з цим у цей же період має початися послаблення карантинних обмежень.

За останню добу в Україні виявили 13 514 випадків коронавірусної хвороби, 15 327 людей одужали. Від ускладнень COVID-19 померли 285 пацієнтів, що є найвищим з початку пандемії показником.