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Зеленський оновив склад Комісії з біобезпеки та біологічного захисту при РНБО

У складі, зокрема, тепер є головний санітарний лікар Віктор Ляшко та заступник голови МВД Антон Геращенко. 

Зеленський оновив склад Комісії з біобезпеки та біологічного захисту при РНБО
Фото: пресслужба президента

Президент України Володимир Зеленський оновив склад Комісії з біобезпеки та біологічного захисту при Раді національної безпеки та оборони.

Про це йдеться в указі на сайті Офісу президента. Деякі члени комісії були і в попередньому складі, затвердженому п'ятим президентом Петром Порошенком і скасованому указом Зеленського від 10 грудня 2020. Незмінним залишився голова Комісії. Низку людей, приміром, колишню очільницю МОЗ Уляну Супрун, виключили. 

Попередній склад налічував 29 осіб, новий – 37. 

Згідно з законодавством, основними завданнями Комісії є:

  1. Здійснення аналізу стану систем біобезпеки та біологічного захисту
  2. Прогнозування та виявлення потенційних і реальних загроз біологічного походження національній безпеці України
  3. Розроблення концептуальних засад і пропозицій щодо забезпечення біобезпеки та біологічного захисту;
  4. Узагальнення міжнародного досвіду у сфері забезпечення біобезпеки та біологічного захисту;
  5. Підготовка Раді національної безпеки і оборони України пропозицій щодо захисту від біологічних загроз. 

Оновлений склад Комісії:

Комісаренко Сергій Васильович - директор Інституту біохімії імені О.В.Палладіна Національної академії наук України, академік-секретар Відділення біохімії, фізіології і молекулярної біології Національної академії наук України, академік Національної академії наук України, академік Національної академії медичних наук України, голова Комісії (за згодою).

Задорожна Вікторія Іванівна - директор державної установи «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб імені Л.В.Громашевського Національної академії медичних наук України», член-кореспондент Національної академії медичних наук України, заступник голови Комісії (за згодою).

Алексеєнко Андрій Вікторович - перший заступник Голови Служби зовнішньої розвідки України.

Блюм Ярослав Борисович - директор державної установи «Інститут харчової біотехнології та геноміки Національної академії наук України», академік Національної академії наук України (за згодою).

Боднар Василь Миронович - заступник Міністра закордонних справ України.

Виноград Наталія Олексіївна - завідувач кафедри епідеміології Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького, доктор медичних наук, професор (за згодою).

Вовк Андрій Іванович - директор Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії імені В.П.Кухаря Національної академії наук України, член-кореспондент Національної академії наук України (за згодою).

Геращенко Антон Юрійович - заступник Міністра внутрішніх справ України.

Глущенко Сергій Миколайович - заступник Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

Головко Анатолій Миколайович - директор Державного науково-контрольного інституту біотехнології і штамів мікроорганізмів, академік Національної академії аграрних наук України (за згодою).

Голубовська Ольга Анатоліївна - завідувач кафедри інфекційних хвороб Національного медичного університету імені О.О.Богомольця, доктор медичних наук, професор (за згодою).

Горбенко Володимир Терентійович - заступник Голови Служби безпеки України.

Гур'єв Сергій Омелянович - заступник директора державного закладу «Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Міністерства охорони здоров'я України» (за згодою).

Дубовицький Сергій Вікторович - керівник Служби з питань соціальної та гуманітарної безпеки Апарату Ради національної безпеки і оборони України, секретар Комісії.

Іваниця Володимир Олексійович - проректор з наукової роботи Одеського національного університету імені І.І.Мечникова (за згодою).

Кизим Микола Олександрович - перший заступник Міністра освіти і науки України.

Кузін Ігор Володимирович - виконувач обов'язків генерального директора державної установи «Центр громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я України» (за згодою).

Лурін Ігор Анатолійович - заступник Керівника Департаменту соціальної політики та охорони здоров'я - завідувач відділу охорони здоров'я Офісу Президента України, член-кореспондент Національної академії медичних наук України.

Ляшко Віктор Кирилович - заступник Міністра охорони здоров'я України - головний державний санітарний лікар України.

Мандигра Микола Станіславович - академік-секретар Відділення ветеринарної медицини Національної академії аграрних наук України, член-кореспондент Національної академії аграрних наук України (за згодою).

Мінухін Валерій Володимирович - директор державної установи «Інститут мікробіології та імунології ім. І.І.Мечникова Національної академії медичних наук України» (за згодою).

Моргун Сергій Олександрович - начальник санітарно-епідеміологічного управління Командування Медичних сил Збройних Сил України.

Мухарська Людмила Мирославівна - лікар-епідеміолог, заслужений лікар України (за згодою).

Немчинов Максим Олександрович - заступник Міністра енергетики України.

Підгорський Валентин Степанович - директор Інституту мікробіології і вірусології імені Д.К.Заболотного Національної академії наук України, академік Національної академії наук України (за згодою).

Полька Надія Степанівна - заступник директора державної установи «Інститут громадського здоров'я імені О.М.Марзєєва Національної академії медичних наук України», член-кореспондент Національної академії медичних наук України, доктор медичних наук, професор (за згодою).

Проданчук Микола Георгійович - директор державного підприємства «Науковий центр превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України», член-кореспондент Національної академії медичних наук України (за згодою).

Пушкарьова Наталія Антонівна - Уповноважений Президента України з питань волонтерської діяльності.

Радуцький Михайло Борисович - голова Комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування (за згодою).

Руснак Іван Степанович - перший заступник Міністра оборони України.

Сокирка Сергій Петрович - завідувач відділу з питань воєнної безпеки Департаменту з питань національної безпеки та оборони Офісу Президента України.

Стрілець Руслан Олександрович - заступник Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України.

Фещенко Юрій Іванович - директор державної установи «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф.Г.Яновського Національної академії медичних наук України», доктор медичних наук, професор, академік Національної академії медичних наук України (за згодою).

Цимбалюк Віталій Іванович - президент Національної академії медичних наук України, академік Національної академії медичних наук України, член-кореспондент Національної академії наук України (за згодою).

Чехун Василь Федорович - директор Інституту експериментальної патології, онкології і радіобіології імені Р.Є.Кавецького Національної академії наук України, академік Національної академії наук України (за згодою).

Шевченко Ольга Петрівна - заступник Голови Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Широбоков Володимир Павлович - завідувач кафедри мікробіології, вірусології та імунології Національного медичного університету імені О.О.Богомольця, академік Національної академії наук України, академік Національної академії медичних наук України (за згодою).

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