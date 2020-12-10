Степанов заявив про плани вакцинувати всіх громадян безкоштовно

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що Україна планує вакцинувати всіх громадян за рахунок держави.

Про це очільник МОЗ сказав в ефірі Україна 24.

За його словами, спочатку вакцинуватимуть групи ризику - "людей за професійними або медичними ознаками". Така кількість людей становить понад 20 млн громадян. "Ці люди хворіють найскладніше, найважчий у них перебіг хвороби", - додав міністр.

Степанов наголосив, що люди похилого віку становлять левову частку зі статистики померлих, тому їх треба вакцинувати в першу чергу.

"Ми зараз розглядаємо, і на цьому наголошував президент, що маємо надати доступ до вакцини усім без виключення громадянам саме коштом держави", - заявив міністр.

Як повідомляли, Україна може отримати оксфордську вакцину від коронавірусу щонайшвидше влітку 2021. В українських аптеках вона може з’явитися не раніше осені 2021 року.

Передбачається, що перша партія вакцини від COVID-19 може бути в Україні вже у січні 2021 року. Загалом Україна може розраховувати на 8 млн доз. Цього вистачить на щеплення 4 млн людей.

МОЗ просить 15,1 млрд грн на вакцинацію проти COVID-19, у проєкті бюджету - лише 2,6 млрд.

У Кабміні обіцяли безкоштовну вакцину від COVID-19 для деяких груп населення.