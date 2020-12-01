МОЗ просить 15,1 млрд грн на вакцинацію проти COVID-19, у проєкті бюджету - лише 2,6 млрд, - Степанов

Яку вартість вакцини закладало МОЗ у розрахунки і яку кількість вакцин планують закупити, міністр не уточнив.

Міністерство охорони здоров’я ініціювало виділення 2021 року з держбюджету 15,1 млрд грн на вакцинацію проти COVID-19. Однак, проєкт державного кошторису передбачає лише 2,6 млрд грн.

Про це під час брифінгу повідомив очільник МОЗ Максим Степанов.

За його словами, МОЗ розраховувало кошти на вакцинацію, зважаючи на орієнтовну вартість вакцини та необхідність проведення щеплення особам, які знаходяться в групі ризику за професійною ознакою (медики, працівники освіти, Національна поліція), а також людям віком понад 65 років і тим, хто має серйозні супутні захворювання.

Яку вартість вакцини закладало МОЗ у розрахунки і яку кількість вакцин планують закупити, міністр не уточнив.

Степанов нагадав, що в бюджетному запиті МОЗ на охорону здоров'я було закладено 296 млрд грн, водночас у проекті держбюджету, поданому Кабміном до Верховної Ради, на охорону здоров'я передбачено 159 млрд грн.

Раніше повідомляли, що Світовий банк виділить Україні 100 млн доларів на вакцину від ковіду та обладнання для лікарень.

Нещодавно головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що Україна розраховує отримати вакцину проти коронавірусу у другому кварталі 2021 року. COVAX підтвердив інформацію про виділення Україні вакцини від коронавірусу на безплатній основі для 20% населення.

Завдяки механізму COVAX Україна матиме змогу отримати максимум 8,5 млн доз вакцини проти коронавірусу. Україна планує придбати вакцину від коронавірусу для 20 мільйонів населення на додачу до безкоштовного препарату за програмою COVAX, який має закрити потребу у вакцині для 4 млн людей.

Проте згідно з розрахунками виробника препарату, розроблена Оксфордським університетом вакцина від коронавірусу за механізмом COVAX буде доступна лише в червні, а Україна зможе отримати її щонайшвидше в серпні.