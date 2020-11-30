З квітня в Україні звільнилося трохи більше 5 тисяч лікарів, - НСЗУ

За даними електронної системи охорони здоров’я, з квітня цього року звільнилось трохи більше 5 тисяч лікарів спеціалізованої ланки. Також система зареєструвала понад тисячу нових фахівців.

Про це інформує пресслужба Національної служби здоров'я.

"Трансформація системи виявила прогалини на медичному ринку праці і створила попит на нові спеціальності", - йдеться у повідомленні.

За даними НСЗУ, за квітень-вересень середньомісячні витрати на оплату праці до вирахування податків у медзакладах, які надають спеціалізовану медичну допомогу, становили для керівників установ - 23,5 тис. грн, для лікарів - майже 9 тис. грн, для середнього медперсоналу - 7,5 тис. грн, для молодшого медперсоналу 6,1 тис. грн.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов у понеділок заявив, що Кабінет міністрів не передбачив підвищення зарплати медикам у проекті держбюджету на 2021 рік, поданому МОЗ на розгляд Верховної Ради. При цьому бюджетний запит передбачає, що зарплата лікаря наступного року має становити 23 тис. грн, середнього медперсоналу - 17 тис. грн, молодшого медперсоналу - 12 тис. грн.

Раніше в НСЗУ повідомляли, що на оплату медзакладам, які лікують пацієнтів із COVID-19, не вистачає 5,6 млрд грн.