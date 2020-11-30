Спікер парламенту повертається до роботи у звичайному режимі.

Спікер парламенту Дмитро Разумков повідомив про одужання від коронавірусу, який у нього виявили 11 листопада.

Він на своїй сторінці у Facebook оприлюднив фото негативного результату тестування на РНК ковіду.

"Нарешті знову звичний робочий графік", - додав голова Верховної Ради.

Фото: Facebook Дмитро Разумков

За час самоізоляції Дмитра Разумкова та віцеспікера Ради Руслана Стефанчука, в якого також виявили вірус, засідання проводила друга віцеспікерка Олена Кондратюк. Вона стала тимчасовою в.о. голови парламенту.

Крім того, парламент також скоротив минулий пленарний тиждень до одного дня. Наступне засідання Ради має відбутися вже завтра, 1 грудня. Депутати розглядатимуть термінові законопроєкти про виділення допомоги бізнесу в разі введення посиленого карантину.

Також цього тижня мають розглянути законопроєкт про повернення відповідальності за неправдиві відомості в декларації.

А от бюджет у другому читанні, за словами заступника голови фінансового комітету Ради, нардепа від "Голосу" Ярослава Железняка, парламент розглядатиме на позачерговому засіданні 7 грудня.