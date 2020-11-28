На ковід захворіло ще 213 українських військових

З них у заклади охорони госпіталізовано 30 осіб.

За минулу добу у Збройний Силах України зареєстровано 213 нових випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19.

Про це повідомили у Командуванні Медичних сил Збройних Сил України.

З них у заклади охорони госпіталізовано 30 осіб. На лікуванні вдома під наглядом медичної служби перебуває 183 особи.

Стан здоров’я пацієнтів задовільний, спостерігається легкий перебіг захворювання.

Загалом станом на 28 листопада в Збройних Силах України на коронавірус хворіє 2975 осіб.

Всього за час пандемії одужало – 7053 особи, летальних випадків – 26.

На ізоляції (втому числі самоізоляція) перебуває 736 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 105 осіб.