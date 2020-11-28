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Понад 1300 британців отримали хибний результат тесту на ковід через збої у системі

Помилка сталася через проблеми з хімікатами, що використовували для тестування.

Понад 1300 британців отримали хибний результат тесту на ковід через збої у системі
Фото: dw.com

Через помилку в державній системі тестування і відстеження понад 1311 британець отримав хибний позитивний тест на коронавірус.

Про це повідомило видання Reuters з посиланням на Департамент охорони здоров'я та соціального забезпечення Великобританії.

Тести було проведено у період з 19 по 23 листопада. Помилка сталася через проблеми з хімікатами, що використовували для тестування. 

Людей поінформували про ситуацію, їм довелося здати ще один тест.

Систему тестування Департаменту охорони здоров'я Британії критикували і раніше через збої у її роботі на початку цього року. 

Наприклад, у вересні з неї на кілька днів зникли майже 16 тисяч позитивних випадків.

Британський уряд визнає, що система працює не належним чином.

Нагадаємо, У Великій Британії з 2 грудня припиняють національну ізоляцію від COVID-19 і запроваджують більш жорсткі, ніж раніше, багаторівневі регіональні обмеження.

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що країна зіткнулася з важкою зимою, але заходи, ухвалені для уповільнення поширення коронавірусу, запобігли перевантаженню національної служби охорони здоров'я.

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