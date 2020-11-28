Хакери з КНДР здійснили кібератаку на AstraZeneca - Reuters

Хакери для налагодження контактів з персоналом AstraZeneca видавали себе за рекрутерів у мережах LinkedIn і WhatsApp.

В останні тижні північнокорейські хакери намагалися зламати системи британського виробника ліків AstraZeneca, яка розробляє вакцину від коронавірусу SARS-CoV-2.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на два обізнаних джерела.

За словами співрозмовників агентства, хакери видавали себе за рекрутерів у мережах LinkedIn і WhatsApp. Для налагодження контактів з персоналом AstraZeneca вони зверталися до них з пропозиціями про працевлаштування.

Потім вони відправляли документи, які нібито описують посадові обов'язки, в яких містився шкідливий код, призначений для отримання доступу до комп'ютера жертви.

За словами одного з джерел, спроби злому були націлені на “широке коло людей”, у тому числі працівників, які працюють над дослідженням COVID-19.

Місія Північної Кореї при ООН в Женеві не відповіла на запит про коментар. Пхеньян раніше заперечував факт проведення кібератак. У нього немає прямого контакту з іноземними ЗМІ.

AstraZeneca, яка увійшла в трійку провідних розробників вакцини проти COVID-19, відмовилася від коментарів.

Джерела агентства повідомили, що інструменти і методи, використані в атаках, свідчать, що вони були частиною триваючої хакерської кампанії, яку офіційні особи США і дослідники кібербезпеки приписують Північної Кореї.

За словами одного з співрозмовників, деякі з облікових записів, використаних в атаках на AstraZeneca, були зареєстровані на російські адреси електронної пошти, що, можливо, було спробою ввести слідчих в оману.

Нагадаємо, компанія AstraZeneca оголосила про початок нових, додаткових випробувань вакцини.