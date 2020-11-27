Санду підтвердила намір домогтися виведення російських військ з Придністров’я (оновлено)

У МЗС Росії заявили, що плани Санду "спрямовані на підрив зусиль із мирного врегулювання".

Колишній прем'єр-міністр Молдови Мая Санду, обрана на посаду президента країни буде домагатися виведення Оперативної групи російських військ з Придністров’я.

Про це Санду сказала в ефірі телеканалу "Молдова-1", передає РБК-Україна.

Санду підкреслила, що всі уряди країни мали таку точку зору, і в її позиції немає нічого нового.

"Це офіційна позиція Республіки Молдова, яка не змінювалася, і я продовжу її просувати. Ця оперативна група має бути виведена, боєприпаси мають бути вивезені. Дуже важливо відновити територіальну цілісність і незалежність Республіки Молдова", - зазначила вона.

Оновлення. У МЗС Росії заявили, що плани обраної президентки Молдови з виведення російських військ з Придністров'я спрямовані на підрив зусиль із мирного врегулювання.

За словами речниці МЗС Росії Марії Захарової, завдяки присутності російських миротворців у регіоні вже 25 років зберігається стабільність і не проливається кров.

"Мандат миротворчої операції чітко пов'язує тривалість нашої участі в ній з виходом на політичні домовленості про врегулювання конфлікту. Поки що до цього далеко", - цитують Захарову російські ЗМІ.

Речниця МЗС РФ наголосила, що присутність російських військових у Придністров'ї пояснюється також необхідністю охорони складів військового майна. Вона назвала недоречними спроби створення ажіотажу навколо цього питання.

Раніше новообрана президент Молдови Мая Санду зазначала, що попри згоду країни обрати "м’який підхід" у переговорах про придністровське врегулювання, це не дозволило вирішити конфлікт навіть протягом 28 років. Санду порадила Україні врахувати досвід Молдови у Придністров’ї.

Перший тур президентських виборів у Молдові пройшов 1 листопада. Чинний президент Ігор Додон неодноразово засвідчував відверто проросійську позицію, а в лютому цього року заявив, що готовий надати "досить велику автономію Придністров'ю".