Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Андрій Садовий: «На мене була така атака, що не знаю, на кого ще така була в Україні»
Андрій Садовий: «На мене була така атака, що не знаю, на кого ще така була в Україні»
В.о. міністра енергетики натякнув на підвищення тарифу на електроенергію для населення
В.о. міністра енергетики натякнув на підвищення тарифу на електроенергію для населення
Київ добудує поверхи у Слов’янській гімназії та кількох інших переповнених школах на Позняках
Київ добудує поверхи у Слов’янській гімназії та кількох інших переповнених школах на Позняках
НАБУ попросило дозволу у Венедіктової на затримання глави ОАСК Вовка та суддів (оновлено)
НАБУ попросило дозволу у Венедіктової на затримання глави ОАСК Вовка та суддів (оновлено)
Даниил Гетманцев: Локдаун добавит не больше 1% к падению ВВП
Даниил Гетманцев: Локдаун добавит не больше 1% к падению ВВП
Павелко озвучив офіційну позицію України щодо рішення УЄФА присудити збірній поразку в матчі зі Швейцарією
Павелко озвучив офіційну позицію України щодо рішення УЄФА присудити збірній поразку в матчі зі Швейцарією
Податкові канікули, списання боргів та виплата 8000 грн компенсації, – Зеленський розповів, яку підтримку отримає бізнес
Податкові канікули, списання боргів та виплата 8000 грн компенсації, – Зеленський розповів, яку підтримку отримає бізнес
У ЦВК назвали партії-лідери на місцевих виборах в Україні – "Слуга народу" та "Батьківщина"
У ЦВК назвали партії-лідери на місцевих виборах в Україні – "Слуга народу" та "Батьківщина"
ГоловнаСвіт

Санду підтвердила намір домогтися виведення російських військ з Придністров’я (оновлено)

У МЗС Росії заявили, що плани Санду "спрямовані на підрив зусиль із мирного врегулювання".

Санду підтвердила намір домогтися виведення російських військ з Придністров’я (оновлено)
Майя Санду
Фото: EPA/UPG

Колишній прем'єр-міністр Молдови Мая Санду, обрана на посаду президента країни буде домагатися виведення Оперативної групи російських військ з Придністров’я.

Про це Санду сказала в ефірі телеканалу "Молдова-1", передає РБК-Україна.

Санду підкреслила, що всі уряди країни мали таку точку зору, і в її позиції немає нічого нового.

"Це офіційна позиція Республіки Молдова, яка не змінювалася, і я продовжу її просувати. Ця оперативна група має бути виведена, боєприпаси мають бути вивезені. Дуже важливо відновити територіальну цілісність і незалежність Республіки Молдова", - зазначила вона.

Оновлення. У МЗС Росії заявили, що плани обраної президентки Молдови з виведення російських військ з Придністров'я спрямовані на підрив зусиль із мирного врегулювання.

За словами речниці МЗС Росії Марії Захарової, завдяки присутності російських миротворців у регіоні вже 25 років зберігається стабільність і не проливається кров.

"Мандат миротворчої операції чітко пов'язує тривалість нашої участі в ній з виходом на політичні домовленості про врегулювання конфлікту. Поки що до цього далеко", - цитують Захарову російські ЗМІ.

Речниця МЗС РФ наголосила, що присутність російських військових у Придністров'ї пояснюється також необхідністю охорони складів військового майна. Вона назвала недоречними спроби створення ажіотажу навколо цього питання.

Раніше новообрана президент Молдови Мая Санду зазначала, що попри згоду країни обрати "м’який підхід" у переговорах про придністровське врегулювання, це не дозволило вирішити конфлікт навіть протягом 28 років. Санду порадила Україні врахувати досвід Молдови у Придністров’ї.

Перший тур президентських виборів у Молдові пройшов 1 листопада. Чинний президент Ігор Додон неодноразово засвідчував відверто проросійську позицію, а в лютому цього року заявив, що готовий надати "досить велику автономію Придністров'ю".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також