Від коронавірусу помер колишній прем'єр-міністр Судану

Колишній прем’єр-міністр Судану (1966-1967 та 1986-1989) Садик аль-Махді помер від коронавірусу у віці 84 років.

Про це повідомила його партія в четвер, передає Reuters.

Садик аль-Махді, який понад півстоліття був центральною фігурою в політичному та духовному житті Судану, лікувався в Об'єднаних Арабських Еміратах.

Нинішній прем'єр Абдалла Хамдок назвав його "одним з найважливіших діячів думки, політики, літератури і мудрості в нашій країні". Уряд оголосив у країні триденний траур.

Другий термін Махді у статусі очільника уряду підійшов до кінця з військовим переворотом 1989 року, який привів до влади маловідомого на той час армійського офіцера Омара Хасана аль-Башира.

Махді вдалося уникнути затримання і виїхати з країни, але його повернення 2000 року привело до аеропорту десятки тисяч прихильників, і його партія Умма стала однією з найбільших опозиційних партій при Баширі.

Він провів кампанію за повернення до демократичного правління, знову вирушив у вигнання і повернувся на хвилі протестів проти погіршення економічних умов. Ці демонстрації привели до повалення режиму Башира в квітні 2019 року.

Нагадаємо, 25 листопада у віці 60 років помер легендарний аргентинський футболіст Дієго Марадона. 11 листопада він був виписаний з лікарні. Ексфутболіст переніс операцію на мозку. У нього виявили крововилив.

Повідомлялося, що після виписки Марадону доставили в клініку для лікування від алкогольної залежності.