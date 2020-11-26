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Словаччина відклала повторне масове тестування на коронавірус

Противники проведення масового тестування пропонують взагалі відмовитися від цієї практики.

Словаччина відклала повторне масове тестування на коронавірус
Фото: EPA/UPG

Прем'єр-міністр Словаччини Ігор Матович заявив, що заплановане на перші вихідні грудня повторне загальнонаціональне тестування населення відкладено на невизначений термін.

Стало відомо, що всередині уряду немає єдності з цього питання, пише DW.

"А асоціація міст і громад країни своєю чергою виступила з вимогою взагалі відмовитися від практики проведення загальнонаціонального тестування. Замість цього у майбутньому пропонується зосередитися на тестуванні вразливих груп населення", - йдеться у повідомленні.

Згідно з опублікованою 26 листопада місцевою службою охорони здоров'я статистикою, кількість нових випадків інфікування коронавірусом знову зростає, незважаючи на проведене кілька тижнів тому масове тестування.

Раніше противники проведення масового тестування заявляли, що короткострокове скорочення кількості нових випадків зараження пов'язане не з проведеним тестуванням, а із запровадженням у жовтні часткового локдауну.

Нагадаємо, у Словаччині, де мешкають 5,5 мільйона людей, 31 жовтня і 1 листопада проходив перший етап загальнонаціонального тестування, яке уряд вважає альтернативою локдауну. Тестування було добровільним, у ньому закликали взяти участь громадян у віці від 10 до 65 років. У першому етапі взяли участь 3,6 мільйона жителів країни.

Другий етап тестування було проведено 7-8 листопада. У ньому взяли участь 2 мільйони словаків. Ті з них, які мали на руках негативний результат тесту, отримали можливість вільно пересуватися країною під час дії запровадженого владою часткового локдауну, який передбачав обмеження на пересування.

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