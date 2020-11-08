У Словаччині за вихідні протестували на ковід понад 1,5 млн осіб

У суботу та неділю, 7 і 8 листопада, у Словаччині провели друге масове тестування на коронавірус і переврили ще 1 556 100 осіб.

Про це інформує місцеве видання Aktuality.

Зазначається, що COVID-19 виявили у 9783 протестованих.

На тестування могли прийти всі охочі в межах програми "Спільна відповідальність". Людей приймали, зокрема, на стадіонах і паркінгах.

За даними видання, робота кожного пункту збору матеріалу коштує приблизно 800–900 євро на день.

У міноборони країни повідомили про рівень інфікованості 0,628%.

Нагадаємо, у Словаччині, де мешкають 5,5 мільйона людей, 31 жовтня і 1 листопада проходив перший етап загальнонаціонального тестування, яке уряд вважає альтернативою локдауну. Тестування добровільне, у ньому закликали брати участь громадян у віці від 10 до 65 років.

У першому етапі тестування взяли участь понад 3,6 мільйона мешканців Словаччини. Більше 1% протестованих отримали позитивні результати тесту. У країні проводять тести на антигени, які дають результат за 15-30 хвилин. Їх вважають менш надійними, ніж ПЛР-тести. Ті, хто отримає негативний результат, зможе вільно пересуватися країною.

З 9 листопада Словаччина закриває пункти пропуску на кордоні з Україною через ковід.