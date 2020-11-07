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Словаччина закриває пункти пропуску на кордоні з Україною через ковід

Обмеження вводяться через підвищення рівня захворюваності на COVID-19 у Словаччині та Україні.

Словаччина закриває пункти пропуску на кордоні з Україною через ковід
Фото: пресслужба ДПСУ

З 9 листопада Словаччина закриває пункти пропуску на кордоні з Україною.

Про це повідомила пресслужба Державної прикордонної служби України.

Обмеження вводяться через підвищення рівня захворюваності на COVID-19 у Словаччині та Україні.

З 09:00 (за київським часом) буде тимчасово закрито пункт пропуску «Велке Слеменце», з українського боку – «Малі Селменці». 

Також тимчасово припиняється оформлення пішоходів у пункті пропуску «Убля», з українського боку – «Малий Березний».

У пункті пропуску «Вишнє Нємецке», з українського боку – «Ужгород», пропуск осіб, які тимчасово або постійно проживають на території Словаччини, буде здійснюватися з 08:00 до 20:00 (за київським часом).

Усі подорожуючі під час в’їзду у Словаччину проходитимуть антигенний тест і після цього йтимуть на самоізоляцію.

“Від проходження антигенного тесту звільняються особи, які прямують територією Словаччини транзитом, та відповідно до винятку Указу Управління охорони здоров’я Словацької Республіки або письмового винятку”, - пояснили прикордонники.

Пропуск вантажного автотранспорту здійснюватиметься без обмежень.

Нагадаємо, Словаччина упродовж 7 листопада вдруге протестує все населення на коронавірус.

Тестування повторно проведуть приблизно на половині території країни, в регіонах з найбільшою кількістю інфікованих, виявлених в першому раунді.

У першому етапі національної програми тестування на коронавірус взяли участь понад 3,6 мільйона мешканців Словаччини.

Більше одного відсотка протестованих отримали позитивні результати тесту. У країні проводять тести на антигени, які дають результат за 15-30 хвилин. Їх вважають менш надійними, ніж ПЛР-тести. Ті, хто отримає негативний результат, зможуть вільно пересуватися країною.

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