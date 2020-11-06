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У Києві за добу більше тисячі хворих на коронавірус

14 людей померли, 1 449 - одужали.

У Києві за добу більше тисячі хворих на коронавірус
Фото: EPA/UPG

У Києві за минулу добу зафіксували 1002 нових випадки захворювання на коронавірус.

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі міський голова Києва Віталій Кличко.

"Підтверджених випадків захворювання на сьогодні вже 42 375. Захворіли:

  • 556 жінок віком від 18 до 84 років
  • 377 чоловіків віком від 18 до 92 рокiв
  • 34 дівчинки від 8 місяців до 17 років і 35 хлопчиків від 25 днів до 17 років. 

Захворіли, зокрема, і 39 медиків", - йдеться в повідомленні.

До лікарень столиці минулої доби госпіталізували 55 пацієнтів. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.

Померли 14 хворих. Усього від коронавірусу в столиці 841 летальний випадок. Одужали за добу найбільше людей від початку пандемії - 1 449. Всього коронавірус подолали 15 218 мешканців Києва.

Фото: пресслужба КМДА

Нагадаємо, за минулу добу в Україні зафіксовано 9 721 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19, з них дітей – 304, медпрацівників – 468.

За даними Міністерства охорони здоров'я, наразі до пом'якшення карантину не готова жодна область. Голова МОЗ Максим Степанов припускає, що з наступного тижня можуть запровадити карантин "вихідного дня".

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