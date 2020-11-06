Карантин "вихідного дня" можуть запровадити з наступного тижня, - Степанов

У вихідні дні будуть працювати продуктові магазини, аптеки і транспорт. Все інше має не працювати.

Карантин "вихідного дня" в Україні можуть запровадити вже з наступного тижня. Про це в ефірі телеканалу "1+1" заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Коли ми дивимося на ситуацію в країні, то розуміємо, що не можемо ввести локдаун, як це роблять у деяких країнах. Ні два, ні три тижні. Тому ми змушені вводити жорсткий карантин на суботу і неділю. У ці дні у нас будуть працювати продуктові магазини, аптеки і транспорт. Все інше має не працювати", - сказав Степанов.

Він також зазначив, що кількість госпіталізованих пацієнтів з COVID-19 з початку вересня зросла в 3,5 рази.

Раніше у ЗМІ з’явилася інформація про те, що уряд розглядає варіант введення карантину вихідного дня - з вечора п'ятниці до ранку понеділка.

Такий режим передбачає серед іншого закриття фудкортів і заборону розважальних заходів. Ресторани при цьому працюватимуть тільки на виніс.

Нагадаємо, до 31 грудня в Україні діє адаптивний карантин. Відповідно останнього зонування, майже вся країна - у помаранчевій і червоній зонах, у жовтій залишилася лише частина Херсонської області. До помаранчевої зони будуть належати 489 територіально-адміністративних одиниць (зокрема 13 обласних центрів). Це на 52 одиниці більше, ніж зараз.

За даними Міністерства охорони здоров'я, наразі до пом'якшення карантину не готова жодна область.