Угорщина вводить додаткові обмеження на кордоні з Україною

Обмеження не поширюється на водіїв вантажного транспорту, які здійснюють міжнародні перевезення, та осіб, які прямують транзитом.

В Угорщині через введення комендантської години з 01:00 до 06:00 (за київським часом) у зв'язку з пандемією коронавірусу діятимуть додаткові обмеження на в’їзд.

Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

Під час цього обмеження в'їзд в Угорщину буде дозволено винятково особам, які прямують: до місця постійного, тимчасового проживання або місця роботи на території Угорщини; з метою працевлаштування за наявності відповідних документів; до місця тимчасового перебування, яке підтверджується бронюванням в готелі.

Обмеження не поширюється на водіїв вантажного транспорту, які здійснюють міжнародні перевезення, та осіб, які прямують транзитом через територію Угорщини.

"При цьому нагадуємо, що такі особи повинні мати документи, які підтверджують транзитний характер подорожі: дозвіл на постійне або тимчасове проживання у країні призначення, дозвіл на працевлаштування, бронювання готелю тощо", - зазначили в ДПСУ.

Нагадаємо, з 1 вересня Угорщина закрила свої кордони для іноземців. Згідно з планами уряду країни, закриття кордону зберігатиметься протягом місяця. Винятки передбачаються для громадян Угорщини, які повертаються додому, а також для дипломатів і підприємців.

З 5 вересня уряд Угорщини дозволив в'їзд для іноземців, які прибувають до країни з діловою метою.