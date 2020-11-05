Закриття шкіл на карантин має більше негативних наслідків, ніж позитивних, - моделювання КШЕ

За поточних умов найкращою моделлю у впровадженні обмежень для України є Німеччина.

Україна все ще на шляху до найгіршого сценарію поширення COVID-19. До кінця року від коронавірусу може померти до 20 тисяч українців.

Про це свідчать дані нового моделювання Київської школи економіки.

"Говорити про сталу тенденцію до стабілізації зарано. Велика кількість активних хворих усе ще свідчить про імовірність значних показників рівня смертності в подальшому. Реакція Уряду на ситуацію має бути негайною, адже затягування призведе лише до погіршення ситуації", - прогнозує Юрій Ганиченко, старший дослідник департаменту економіко-політичних досліджень КШЕ, керівник ключових проєктів.

Експерти вивчили досвід країн Євросоюзу в боротьбі з поширенням захворювання і дійшли висновку, що за поточних умов найкращою моделлю у впровадженні обмежень для України є Німеччина. Особливості підходу до карантину Німеччини - це, по-перше, дія на випередження.

"Обмеження запровадили, не чекаючи на критичні показники поширення та перевантаження системи охорони здоров’я. Це дозволяє запровадити більш легкі обмеження порівняно з іншими країнами Європи. Значна частина сфер життя залишається відкритою", - йдеться в повідомленні.

Також у КШЕ закликають відмовитися від "регіональних карантинів" на користь єдиного національного підходу.

"Цей підхід дозволить не обмежувати або помірно обмежити роботу таких сфер, як школи та дитячі садки, торгівля, більшість сфер бізнесу. Синхронно з обмеженнями слід підготувати пакет економічної підтримки для бізнесу, який підпадає під обмеження", - зазначається в повідомленні.

Крім того, група радників уряду Великої Британії дійшла висновку, що масове закриття шкіл на карантин має більше негативних наслідків, ніж позитивних

"Центр економіки охорони здоров’я Київської школи економіки не рекомендує масового закриття шкіл та дитячих садочків. Університети можуть бути переведені на дистанційне навчання", - йдеться в повідомленні.

Фото: kse.ua

Нагадаємо, раніше про малоефективність закриття шкіл для боротьби з коронавірусом заявили у Всесвітній організації охорони здоров'я.

У Міносвіти України заявили, що формат навчання буде залежати від епідемічної ситуації. Школи в червоній зоні карантину після канікул залишаться на дистанційному навчанні.

У жовтні за пропозицією Міносвіти уряд виділив 540 млн гривень на протиепідеміологічні засоби захисту у школах. Раніше в.о. міністра освіти закликав на два тижні перейти на дистанційне навчання по всій країні.

Згідно з попереднім моделюванням КШЕ, Україна все ще на шляху до найгіршого сценарію поширення COVID-19. Станом на 30 жовтня повідомлялося, що всі області, крім Сумської, не контролюють спалахів захворюваності. Центрами активного спалаху коронавірусу станом на 29 жовтня були Луганська, Житомирська, Хмельницька і Кіровоградська, пізніше до них приєдналися чотири нові області: Львівська, Закарпатська, Івано-Франківська і Чернівецька.