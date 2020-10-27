У ВООЗ заявили про низьку ефективність закриття шкіл у боротьбі з COVID-19

"Закриття шкіл мало сприяє боротьбі з інфекцією, тому їх слід відкривати".

Регіональний директор європейського відділення Всесвітньої організації охорони здоров'я Ганс Клюге оцінив ефективність закриття шкіл у боротьбі з пандемією коронавірусу. За його словами, це малоефективний захід.

Про це він написав у Twitter.

"Закриття шкіл мало сприяє боротьбі з інфекцією, тому їх слід відкривати. Під найбільшим впливом опиняються діти, що знаходяться у складній життєвій ситуації", - зазначив Клюге.

.@WHO_Europe advisory grp on schooling/#COVID19:

✅School closures do little to control infection so should remain open

✅Children living in vulnerable circumstances carry greatest impact

✅Children/adolescents must be involved in decisions

👉guidance incoming amid #COVID19 surge pic.twitter.com/S10tBmiTEj — Hans Kluge (@hans_kluge) October 27, 2020

Нагадаємо, у Міносвіти України заявили, що формат навчання буде залежати від епідемічної ситуації. Школи в червоній зоні карантину після канікул залишаться на дистанційному навчанні.

У жовтні за пропозицією Міністерства освіти та науки уряд виділив 540 млн гривень на протиепідеміологічні засоби захисту у школах. Раніше в.о. міністра освіти закликав на два тижні перейти на дистанційне навчання по всій країні.