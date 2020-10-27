Олег Ляшко визнав свою поразку на довиборах у парламент, але вимагає розслідування
Олег Ляшко визнав свою поразку на довиборах у парламент, але вимагає розслідування
Результати екзит-полу виборів у Київраду: попереду УДАР і ЄС
Результати екзит-полу виборів у Київраду: попереду УДАР і ЄС
Артем Гагарин: «Идея опроса принадлежит Президенту. Партия за это заплатила»
Артем Гагарин: «Идея опроса принадлежит Президенту. Партия за это заплатила»
В Україні пройшли місцеві вибори. Оновлено
В Україні пройшли місцеві вибори. Оновлено
З 26 жовтня майже вся Україна буде в помаранчевій або червоній епідемічній зоні
З 26 жовтня майже вся Україна буде в помаранчевій або червоній епідемічній зоні
У Білорусі розпочався загальнонаціональний страйк "Народний ультиматум" (оновлено)
У Білорусі розпочався загальнонаціональний страйк "Народний ультиматум" (оновлено)
Оголошено екзит-пол опитування Зеленського: скорочення кількості нардепів підтримали 95%
Оголошено екзит-пол опитування Зеленського: скорочення кількості нардепів підтримали 95%
Власть без «зеленых»
Власть без «зеленых»
Віталій Кличко перемагає в першому турі з показником 50,6%
Віталій Кличко перемагає в першому турі з показником 50,6%
ГоловнаСвіт

У ВООЗ заявили про низьку ефективність закриття шкіл у боротьбі з COVID-19

"Закриття шкіл мало сприяє боротьбі з інфекцією, тому їх слід відкривати".

У ВООЗ заявили про низьку ефективність закриття шкіл у боротьбі з COVID-19
Фото: kyivcity.gov.ua

Регіональний директор європейського відділення Всесвітньої організації охорони здоров'я Ганс Клюге оцінив ефективність закриття шкіл у боротьбі з пандемією коронавірусу. За його словами, це малоефективний захід.

Про це він написав у Twitter.

"Закриття шкіл мало сприяє боротьбі з інфекцією, тому їх слід відкривати. Під найбільшим впливом опиняються діти, що знаходяться у складній життєвій ситуації", - зазначив Клюге.

Нагадаємо, у Міносвіти України заявили, що формат навчання  буде залежати від епідемічної ситуації. Школи в червоній зоні карантину після канікул залишаться на дистанційному навчанні.

У жовтні за пропозицією Міністерства освіти та науки уряд виділив 540 млн гривень на протиепідеміологічні засоби захисту у школах. Раніше в.о. міністра освіти закликав на два тижні перейти на дистанційне навчання по всій країні.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також