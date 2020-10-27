Голова МЗС Угорщини натякнув на блокування членства України в НАТО

Пітер Сіярто вважає наказ про заборону на в'їзд в Україну "жалюгідною нісенітницею".

Міністр закордонних справ Угорщини Пітер Сіярто заявив, що рішення України заборонити в'їзд двом угорським урядовцям через агітацію на місцевих виборах було "жалюгідною нісенітницею".

Про це повідомляє Reuters.

У своєму відеозверненні Сіярто наголосив, що Будапешт не отримував офіційного повідомлення про українську заборону. Він привітав перемогу угорських кандидатів на місцевих виборах в Україні. На його думку, це означає, що думку угорців слід враховувати, коли йдеться про майбутнє регіону, який межує з Угорщиною.

Сіярто заявив, що Україна зробила "недружні кроки" щодо Угорщини, викликавши посла і вирішивши заборонити в'їзд двом чиновникам.

"Цим Україна надсилає повідомлення... що вона відмовилася від підтримки Угорщиною своїх зусиль щодо євроатлантичної інтеграції", - сказав міністр.

Нагадаємо, Угорщина не вперше натякає на блокування членства України в НАТО. Раніше Сіярто говорив, що Угорщина заблокує вступ України в НАТО через закон про мову.

Відносини між Україною і Угорщиною зіпсувалися 2017 року, коли Верховна Рада прийняла закон про освіту. Угорцям здалося, що він обмежує права їхньої діаспори в Закарпатській області. Через це МЗС Угорщини почало блокувати участь України в заходах НАТО.

У 2019 році Україна внесла поправки в закон про освіту, відтермінувавши до 1 вересня 2023 року дію мовної статті, що розлютила Угорщину, але Будапешт це не влаштувало.