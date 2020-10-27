Фото: EPA/UPG

У Пакистані у місті Пешаварі внаслідок вибуху в релігійній школі загинуло 7 людей. Близько 80 отримали поранення.

Про це повідомляє Reuters.

"Невідомі заклали вибухові речовини у пластиковому пакеті", - заявив представник місцевої поліції.

Вибух стався, коли близько ста семінаристів віком від 8 до 15 років перебували на ранковому уроці з вивчення Корану.

Поліція повідомила, що вибухівка була нашпигована кульковими підшипниками. Загалом було використано близько шести кілограмів вибухівки.

П'ятеро людей перебувають у критичному стані.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Наразі жодна терористична організація не взяла на себе відповідальність за теракт.

Нагадаємо, у квітні 2019 в пакистанському місті Кветта (провінція Белуджистан) на великому продуктовому ринку прогримів потужний вибух. За словами місцевих чиновників, щонайменше 16 людей загинуло, 30 поранено. За даними поліції, вибухнув автомобіль, припаркований на ринку. Влада припускає, що вибух був спрямований проти членів хазарської громади.