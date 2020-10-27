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По всій Італії пройшли масові акції проти жорстких карантинних обмежень

Між мітингувальниками та поліцією відбулися сутички.

Фото: EPA/UPG

У понеділок по всій Італії відбулися протести проти жорстких карантинних обмежень, пов'язаних з коронавірусом.

Про це повідомляє видання Ansa.

У Мілані поліція застосувала проти демонстрантів сльозогінний газ. Ті, у свою чергу, жбурляли в правоохоронців каміння і пляшки. 

У Турині під час протестів розграбували кілька магазинів у центрі міста. Таксисти заблокували центральну площу Кастелло, а в Кремоні ресторатори били посуд перед префектурою. У Тревізо тисячі людей пройшли маршем по центру міста. Також протести пройшли в Неаполі і Генуї.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Нагадаємо, 7 жовтня кабінет міністрів Італії ухвалив рішення продовжити надзвичайний стан через коронавірус до 31 січня. Залишаються чинними вимоги дотримуватися заходів запобігання коронавірусу, таких як соціальне дистанціювання принаймні один метр, носіння масок і часте миття рук, а також зобов'язання залишатися вдома за температури 37,5° або більше. Нові заходи містять зобов’язання носити маски на вулиці, а не лише в закритих громадських приміщеннях.

У ніч на 25 жовтня близько 200 членів неофашистського угруповання Forza Nuova влаштували масові заворушення в центрі Рима на знак протесту через посилення карантину.

26 жовтня кількість зафіксованих випадків коронавірусу в Італії за добу вперше перевищила 20 000.

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