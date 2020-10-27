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Ердоган закликав оголосити бойкот товарам з Франції

Франція входить в десятку найбільших імпортерів товарів до Туреччини.

Ердоган закликав оголосити бойкот товарам з Франції
Фото: EPA/UPG

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган закликав громадян країни бойкотувати французькі товари. Він також попросив європейських лідерів зупинити "антиісламську" кампанію президента Франції Еммануеля Макрона.

Про це повідомляє Reuters.

"Так само, як у Франції говорять: "Не купуйте товари турецьких брендів", я закликаю всіх своїх громадян звідси ніколи не допомагати французьким брендам і не купувати їх", - сказав Ердоган.

За даними статистичного інституту Туреччини, Франція входить в десятку найбільших імпортерів товарів до Туреччини і сьомим за величиною ринком для експорту турецьких товарів.

Напередодні Макрон заявив про необхідність боротьби з "радикальним ісламом". Така заява пролунала після жорстокого вбивства шкільного вчителя ісламістським радикалом в околицях Парижа. У відповідь на слова Макрона Реджеп Тайіп Ердоган порадив тому перевірити психічне здоров'я. Після цього Париж відкликав свого посла з Анкари.

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