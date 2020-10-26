Азербайджан і Вірменія обмінялися звинуваченнями у порушенні перемир’я

Вірменія та Азербайджан звинувачують одне одного в порушенні гуманітарного припинення вогню в регіоні Нагірного Карабаху невдовзі після того, як воно набрало чинності 26 жовтня.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Міністерство оборони Вірменії заявило, що азербайджанські війська двічі порушили перемир’я обстрілами.

"Чергове порушення припинення вогню було зафіксоване близько 9:10 ранку. Азербайджанська сторона цілилася в об’єкти, розташовані на південносхідному напрямку, випустивши в цей бік п’ять артилерійських снарядів", - написала у Twitter прессекретарка вірменського Міноборони Шушан Степанян.

The regular ceasefire violation has been recorded at approximately 9.10 a.m.

Azerbaijani side targeted positions located in south-eastern direction, firing 5 artillery shells in that direction. — Shushan Stepanyan (@ShStepanyan) October 26, 2020

Вона додала, що попереднє порушення відбулося о 8:45 ранку за місцевим часом, коли обстрілів зазнали військові на північний схід від Арцаху.

Водночас, прем’єр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що "попри кілька провокацій, припинення вогню наразі загалом триває". Він додав, що вірменська сторона планує "суворо дотримуватися режиму припинення вогню".

Міністерство оборони Азербайджану, у свою чергу, заявило, що його війська дотримувалися режиму тиші, натомість звинуватило вірменських військ у "черговому грубому порушенні".

Президент Азербайджану Ільгам Алієв заявив у зверненні 26 жовтня, що Баку хоче вирышити конфлікт у Нагірному Карабасі "політичними чи військовими методами". Він також повторив вимогу до вірменських військ залишити регіон.

Нагадаємо, 27 вересня бойові дії в Нагірному Карабаху перейшли в активну фазу. Азербайджан назвав свою операцію контрнаступом у відповідь на обстріл з боку Вірменії. Обидві сторони заявили про жертви серед військових і мирних жителів.

Вірменія та невизнана Нагірно-Карабаська республіка оголосили воєнний стан і загальну мобілізацію. Згодом воєнний стан і комендантську годину ввели в Азербайджані.

24 жовтня міністр закордонних справ Вірменії Зограб Мнацаканян та голова МЗС Азербайджану Джейхун Байрамов зустрілися з заступником державного секретаря США Стівеном Бігуном і домовилися зберігати відданість домовленості про припинення вогню в Нагірному Карабасі.

Суперечка навколо Нагірного Карабаху триває з 1991 року. Найгостріша фаза протистояння була припинена у 1994 році після підписання так званого Бішкекського протоколу, результатом якого стало утворення невизнаної Нагірно-Карабаської республіки. Докладніше читайте в матеріалі LB.ua "Нагорный Карабах. Если сегодня война".