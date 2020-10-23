Держсекретар США провів окремі зустрічі з главами МЗС Азербайджану і Вірменії щодо Нагірного Карабаху

Держсекретар США Майк Помпео у п’ятницю, 23 жовтня, провів зустрічі з очільниками дипломатичних відомств Вірменії та Азербайджану.

Спочатку Помпео зустрівся головою МЗС Азербайджану Джейхуном Байрамовим, одразу після цього він провів зустріч з міністром закордонних справ Вірменії Зограбом Мнацаканяном. Не повідомляється чи відбулася також тристороння зустріч міністрів, передає Голос Америки.

На сайті преспулу Білого дому з’явилося повідомлення, що у перемовинах бере участь президент США Дональд Трамп.

"Трамп заявив, що бере участь у посередництві між Вірменією та Азербайджаном, але не уточнив, чи говорив він з лідерами країн", - йдеться в повідомленні.

Сполучені Штати виступили з ініціативою перемовника у спробі врегулювати конфлікт в Нагірному Карабаху після того, як дві попередні домовленості про режим припинення вогню, за посередництва Росії, були одразу порушені.

Раніше Помпео заявив, що, як і європейські країни, вважає "вірним шляхом" для Азербайджану та Вірменії припинення конфлікту та деескалацію. Він зазначив, що інші країни не повинні надавати підтримку сторонам конфлікту. Це, на думку Помпео, є передумовою для дипломатичного рішення.

"На цьому етапі дипломатичне рішення, прийнятне для всіх, може бути потенційного досягнуте", - заявив він.

Перед тим, як почалися наради у Вашингтоні, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Туреччина та Росія можуть самі домовитися про прийнятний розв’язок конфлікту в Нагірному Карабаху. Туреччина у ньому підтримує Азербайджан, Росія має угоду про колективну безпеку з Вірменією. Бої у регіоні тривають з кінця вересня.