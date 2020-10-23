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Судан третім в арабському світі погодився нормалізувати відносини з Ізраїлем

Раніше за посередництва США про нормалізацію відносин з Ізраїлем оголосили ОАЕ і Бахрейн.

Судан третім в арабському світі погодився нормалізувати відносини з Ізраїлем
Фото: EPA/UPG

Судан став третьою арабською країною, яка за посередництвом США погодилася на нормалізацію відносин з Ізраїлем.

Про це повідомив заступник прес-секретаря Білого дому Джадд Дір.

"Президент Дональд Трамп оголосив, що Судан і Ізраїль погодилися нормалізувати відносини. Це - ще один серйозний крок у бік досягнення миру на Близькому Сході", - написав він у Twitter.

Politiko пише, що Трамп запросив журналістів до Овального кабінету, коли спілкувався з лідерами Ізраїлю та Судану. Трамп заявив, що Судан продемонстрував прихильність до боротьби з тероризмом. "Це один з найкращих днів в історії Судану", - сказав президент США, додавши, що Ізраїль і Судан перебувають у стані війни протягом десятиліть.

Раніше 23 жовтня Трамп звернувся до конгресу з проханням виключити Судан зі списку країн, що фінансують тероризм.

Нагадаємо, 15 вересня Біньямін Нетаньяху і міністри закордонних справ ОАЕ та Бахрейну підписали угоди про нормалізацію відносин між країнами. Церемонія проходила в Білому домі за участю Дональда Трампа.

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