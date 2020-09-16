Ізраїль, ОАЕ та Бахрейн підписали угоди про нормалізацію відносин

Королівство Бахрейн, Об’єднані Арабські Емірати та Ізраїль підписали у Вашингтоні угоди про нормалізацію відносин.

Церемонія підписання угод відбулася у Білому домі у присутності президента США Дональда Трампа, передає Радіо Свобода.

Мова не йде про підписання мирної угоди, оскільки держави-учасники угод не воювали один з одним.

Разом з тим значення цих угод для підтримання миру у потенційно нестабільному Близькосхідному регіоні, за оцінками світових ЗМІ, дуже велике.

ОАЕ визнали існування Ізраїлю 13 серпня. Країни за посередництва США анонсували угоду про нормалізацію відносин. Згідно з документом, Ізраїль має утриматися від проголошення свого суверенітету над частиною територій Західного берега річки Йордан, які палестинці хочуть бачити частиною своєї майбутньої держави. Домовленість викликала критику з боку Палестинської національної адміністрації та Ірану.

11 вересня Ізраїль та Бахрейн анонсували схожу угоду за підсумками тристороннього телефонного дзвінка між Трампом, прем’єром Біньяміном Нетаньягу та королем Бахрейну Хамадом бін Ісою бін Салманом аль-Халіфою.