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Тихановська звинуватила Росію у фінансуванні агресії в Білорусі

За словами Світлани Тихановської, частина виділених Росією грошей білоруська влада витратить на закупівлю бронежилетів.

Тихановська звинуватила Росію у фінансуванні агресії в Білорусі
Світлана Тихановська
Фото: Скріншот відео

Виділені Росією гроші білоруська влада витрачає на розгони акцій протесту, арешти та екіпірування для ОМОНу.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю LB.ua повідомила лідер опозиційного руху Білорусі Світлана Тихановська.

"Чому виникають питання щодо виділених Росією грошей? Тому що всі ці гроші йдуть в Білорусі не на щось вкрай необхідне нашій країні, на лікарні, чи щось інше, а на розгони, арешти, на екіпірування для ОМОНу. Тобто, вони спрямовані на якісь військові дії проти своїх же людей ", - заявила Тихановська.

За її словами, частина виділених Росією грошей білоруська влада витратить на закупівлю бронежилетів.

"Ми вже бачили запит на закупівлю (з боку білоруської влади - LB.ua) бронежилетів. Для кого ці бронежилети? Від кого вони збираються захищатися? У кого зброя? У ОМОН, при владі зброя. За допомогою цих грошей Росія могла б закрити якісь свої внутрішні питання, а не віддавати їх на агресивні дії проти мирних білорусів", - повідомила лідер опозиційного руху Білорусі.

Світлана Тихановська - головна опонентка Лукашенка на виборах, лідерка протестного руху, була змушена виїхати в Литву, де перебуває і зараз.

Нагадаємо, що у ексклюзивному інтерв'ю LB.ua Тихановська заявила, що готова надати гарантії особистої безпеки президенту Білорусі Олександру Лукашенко у разі мирної передачі влади.

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