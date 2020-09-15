IT-компанії з Білорусі переносять діяльність у Латвію

Раніше в українському Мінцифри заявляли про готовність забезпечити умови роботи для IT-фахівців з Білорусі.

Дванадцять білоруських компаній ухвалили рішення про перенесення діяльності в Латвію. Ці компанії представляють сектор інформаційних і телекомунікаційних технологій та інші сфери, наприклад, "зелену" енергетику.

Про це з посиланням на міністерство економіки Латвії пише Delfi.

Міністр економіки Яніс Вітенбергс пояснив, що зараз ведеться робота над рішеннями, що дозволяє білоруським компаніям якомога швидше перенести діяльність в Латвію.

"Ми усвідомлюємо, що цим компаніям зараз проблематично отримати необхідні довідки в держустановах Білорусі, тому з кожною компанією працюємо індивідуально, вислуховуємо прохання і в співпраці з міністерством закордонних справ і міністерством внутрішніх справ оперативно вирішуємо питання, пов'язані з підготовкою необхідних документів", - розповів Вітенбергс.

За його словами, одночасно ведеться робота з латвійськими фінансовими установами, щоб знайти компроміс і створити "зелений коридор" для переїзду іноземних компаній в Латвію.

"Після виникнення політичної кризи в Білорусі Латвія мобілізувала ресурси для комунікації з білоруськими компаніями про перенесення діяльності. Докладні консультації були надані 116 білоруським компаніям, в яких працюють 4000 осіб. 30 з цих компаній працюють у сфері ІТ, 25 підприємств займаються виробничою діяльністю", - пише видання.

Білоруський IT-сектор в останні роки був єдиним в економіці країни, який розвивався помітними темпами. У 2017-2019 роках експорт IT-послуг з Білорусі зріс майже в 2,5 раза - до $2 млрд. У 2019-му технологічні компанії забезпечили Білорусі майже 50% приросту ВВП. Значною мірою зростання IT було забезпечене Парком високих технологій, створеним за дорученням Олександра Лукашенка.

Після виборів 9 серпня і початку протестів в Білорусі технологічний сектор збунтувався проти беззмінного лідера. 12 серпня сотні керівників і тисячі співробітників білоруських IT-компаній у відкритому листі вимагали зупинити поліцейське насильство і провести нові прозорі вибори президента.

14 серпня Міністерство цифрової трансформації України заявило про готовність створення всіх умов для комфортного переїзду IT-компаній і фахівців з Білорусі. У Мінцифри повідомляли, що українські IT-компанії можуть запросити до себе на роботу фахівців із Білорусі. Такий працівник повинен подати лише копії паспорта із завіреним перекладом і кольорове фото 3,5х4,5. Український роботодавець має звернутися із відповідною заявою до центру зайнятості, надати копії паспорта іноземця, фото та проєкт трудової угоди. Після отримання дозволу з центру зайнятості іноземець може легально працювати і проживати в Україні.

Зазначалося, що за підтримки Уряду забезпечили можливість іммігрувати до України 5000 висококваліфікованих ІТ-спеціалістів. Вони можуть отримати посвідку на постійне проживання та роботу в Україні впродовж 10 років. Квоти розподілені по тих областях, де зосереджена найбільша кількість IT-компаній, це: Дніпропетровська, Одеська і Львівська (по 600 квот), Харківська - 700, а також Київ - 2500.