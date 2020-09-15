На українській станції "Академік Вернадський" в Антарктиді народилася самка тюленя.

Про це повідомляє Національний антарктичний науковий центр.

14 вересня 2020 року команда 25-ї УАЕ повідомила, що на острові Галіндез, де розташована станція, народилося перше тюленя Уедделла. Це дівчинка, яка поки що налякана та тримається матері.

"Нагадуємо, що вагітність у самок тюленів Уедделла триває 10 місяців. Народження малят відбувається просто на льоду. Кожна самка приводить по одному малюкові. Новонароджені тюлені зазвичай важать 25-30 кг, а завдовжки – до 1,3 м, а коли стануть дорослими, мають важити близько 400 кг. Мати вигодовує малюка протягом семи тижнів. Коли годування закінчується, молоді особини вирушають у воду і починають самостійне життя. А живуть ці тюлені відносно довго – 20 років", - йдеться в повідомленні.

Полярники пропонують усім охочим допомогти вибрати ім'я для новонародженої і просять залишати коментарі з варіантами під постом у фейсбуці.

Фото: facebook.com/AntarcticCenter/posts

Фото: facebook.com/AntarcticCenter/posts

Нагадаємо, що у травні повернулися в Україну після майже 13 місяців роботи на станції "Академік Вернадський" учасники зимувального загону 24-ї Української антарктичної експедиції.