В Ізраїлі оголосили загальнонаціональну ізоляцію через COVID-19
В Ізраїлі оголосили загальнонаціональну ізоляцію через COVID-19
Під Києвом стався розрив газової труби, якою постачають газ до ЄС (оновлено)
Під Києвом стався розрив газової труби, якою постачають газ до ЄС (оновлено)
Мер Харкова Кернес з 10 вересня перебуває на лікарняному
Мер Харкова Кернес з 10 вересня перебуває на лікарняному
Ексголова ДМС Нефьодов, ймовірно, очолить список "Голосу" на виборах у Київраду
Ексголова ДМС Нефьодов, ймовірно, очолить список "Голосу" на виборах у Київраду
У Білій Церкві пенсіонер улаштував стрілянину з гвинтівки, щоб розігнати галасливу компанію
У Білій Церкві пенсіонер улаштував стрілянину з гвинтівки, щоб розігнати галасливу компанію
В США призупинили випробування вакцини від COVID-19 - Reuters
В США призупинили випробування вакцини від COVID-19 - Reuters
Нардеп Юрченко збирається вийти з фракції "Слуги народу"
Нардеп Юрченко збирається вийти з фракції "Слуги народу"
У Чехії оголосили про другу хвилю захворювання COVID-19
У Чехії оголосили про другу хвилю захворювання COVID-19
Вчені виявили ознаки життя на Венері
Вчені виявили ознаки життя на Венері
ГоловнаСвіт

На станції "Академік Вернадський" в Антарктиді народився тюлень

Полярники просять допомогти вибрати йому ім'я.

На станції "Академік Вернадський" в Антарктиді народився тюлень
Фото: facebook.com/AntarcticCenter

На українській станції "Академік Вернадський" в Антарктиді народилася самка тюленя.

Про це повідомляє Національний антарктичний науковий центр.

14 вересня 2020 року команда 25-ї УАЕ повідомила, що на острові Галіндез, де розташована станція, народилося перше тюленя Уедделла. Це дівчинка, яка поки що налякана та тримається матері.

"Нагадуємо, що вагітність у самок тюленів Уедделла триває 10 місяців. Народження малят відбувається просто на льоду. Кожна самка приводить по одному малюкові. Новонароджені тюлені зазвичай важать 25-30 кг, а завдовжки – до 1,3 м, а коли стануть дорослими, мають важити близько 400 кг. Мати вигодовує малюка протягом семи тижнів. Коли годування закінчується, молоді особини вирушають у воду і починають самостійне життя. А живуть ці тюлені відносно довго – 20 років", - йдеться в повідомленні.

Полярники пропонують усім охочим допомогти вибрати ім'я для новонародженої і просять залишати коментарі з варіантами під постом у фейсбуці.

Фото: facebook.com/AntarcticCenter/posts

Фото: facebook.com/AntarcticCenter/posts

Нагадаємо, що у травні повернулися в Україну після майже 13 місяців роботи на станції "Академік Вернадський" учасники зимувального загону 24-ї Української антарктичної експедиції.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:
Новини по темі:

Читайте також