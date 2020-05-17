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В Украину вернулись участники 24-й антарктической экспедиции

Полярники добирались домой 24 дня.

В Украину вернулись участники 24-й антарктической экспедиции
Фото: uritsk.livejournal.com

Участники зимовального отряда 24-й Украинской антарктической экспедиции вернулись в Украину после почти 13 месяцев работы на станции "Академик Вернадский". Об этом сообщается на сайте Министерства образования и науки.

Эвакуационный рейс из Лиссабона прибыл 17 мая в аэропорт "Борисполь".

Вместе с ними вернулись участники сезонного отряда, которые работали на станции три месяца.

"Мы волновались, что в условиях сурового карантина почти по всему миру нам не удастся быстро вернуть наших полярников домой. Однако благодаря работе команды НАНЦ, Посольств Украины в Чили, Бразилии и Португалии этот вопрос удалось решить. Тогда как ряд других стран был вынужден оставить свои экспедиции на станциях до следующего года или же законсервировать станции", - рассказал руководитель Национального антарктического научного центра МОН Евгений Дикий.

Полярники отправились со станции "Академик Вернадский" еще 24 апреля. На дорогу домой они потратили 24 дня.

После пересечения наиболее штормового места планеты - пролива Дрейка - участники экспедиций прибыли в порт Пунта-Аренас в Чили. Затем через Сантьяго, Сан-Пауло и Лиссабон вернулись в Украину.

Учитывая задержку зимовального отряда 25-й УАЭ в пути из Украины в Антарктиду, пересменка в этом году длилась два месяца и стала одной из самых длинных в истории станции.

В Антарктиде ученые изучали, в частности, изменения климата, антарктические микроорганизмы, флору (в частности, единственные цветы Антарктиды - колобантус и десшампсию), гнездование доминиканских чаек и поморников, популяции пингвинов и китов.

Отмечается, что данные получены полярниками имеют ценность не только для украинской, но и для мировой науки.

Все полярники, прибывшие в Украину, будут две недели находиться дома на самоизоляции.

Фото: https://mon.gov.ua/

Фото: https://mon.gov.ua/

Фото: https://mon.gov.ua/

Фото: https://mon.gov.ua/

Напомним, отряд 25-й УАЭ отправился на станцию "Академик Вернадский" в конце марта 2019 года. Этих полярников впервые отобрали на основе открытого конкурса.

Ранее сообщалось, что на украинской антарктической станции "Академик Вернадский" умер один из участников 25-й экспедиции- повар Василий Омелянович. По предварительной информации, он совершил самоубийство.

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