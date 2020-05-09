На станции "Академик Вернадский" совершил самоубийство 35-летний участник экспедиции

Это первая смерть на станции за весь украинский период.

На украинской антарктической станции "Академик Вернадский" умер один из участников 25-й экспедиции - повар Василий Омелянович. Об этом сообщили в Национальном антарктическом научном центре.

Обстоятельства смерти выясняют, однако предварительная причина - самоубийство.

"Все мы знали Василия как очень спокойного, взвешенного и доброго человека, настоящего профессионала. Это была уже пятая его экспедиция на станцию "Академик Вернадский", - сообщил руководитель НАНЦ Евгений Дикий.

Василию было 35 лет. Он жил в городе Малин Житомирской области.

Со своей первой зимовки (2011 год, 16-украинская экспедиция) еще три раза возвращался в Антарктиду (участник 18-й, 20-й и 23-й экспедиций). Пятая зимовка стала для него последней.

В последнем посте в фейсбуке он призвал уважать людей и дома, где нас ждут.

"Чрезвычайно скромный человек, специалист своего дела, надежный товарищ и романтик - таким мы будем помнить Василия", - добавили в Национальном антарктическом центре.

В комментарии BBC News Украина Евгений Дикий рассказал, что остальные 10 участников экспедиции со вчерашнего дня готовят по очереди.

НАНЦ выясняет, есть ли шансы доставить на станцию другого повара - возможно, с иностранным ледоколом, который будет проходить у острова Галиндез.

Учитывая глобальный карантин, это может быть проблематично, 25-я экспедиция добиралась до станции больше месяца.

Отмечается, что это первая смерть на станции "Академик Вернадский" за весь украинский период. За время британских экспедиций там было пять смертей.