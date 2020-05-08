В ООН назвали число жертв среди мирных жителей в зоне ООС с начала года

По данным Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине, с начала 2020 года на Донбассе погибли 9 гражданских жителей, 56 были ранены.

Эти показатели превышают более чем на треть количество жертв за аналогичный период 2019 года, информирует пресс-центр миссии.

Только за первые 6 дней мая на Донбассе было зафиксировано 11 случаев смерти или ранения гражданских лиц: 1 погибший и 6 раненых в результате артиллерийских обстрелов и обстрелов из легких вооружений и стрелкового оружия; 1 раненный в результате минного инцидента; 1 погибший и 2 раненых в результате обращения с взрывоопасным остатком войны.

"В это число входят инциденты в Золотом (Луганская область) 2 мая и Александровке (Донецкая область) 4 мая, когда в результате артиллерийских обстрелов и обстрелов из легких вооружений были ранены четыре девочки (одна 2010 г.р. и трое - 2013 г.р. )", - говорится в сообщении.

7 мая миссия получила сообщение о восьми новых случаях ранений гражданских лиц в результате артиллерийских обстрелов и обстрелов из легких вооружений в оккупированных Голубовском и Саханке. Среди пострадавших двое детей. Однако пока эти случаи не подтверждены.

В миссии ООН отметили, если новые случаи подтвердятся, то общее количество жертв среди гражданских лиц за период с 1 января по 7 мая 2020 достигнет 65.