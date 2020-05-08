По данным следствия, чиновник за эти деньги обещал подготовить решения о выделении земучастков площадью почти 100 га.

Полицейские задержали депутата Полтавской районного совета после получения 160 тыс. долларов взятки.

Об этом сообщается на сайте Офиса генерального прокурора.

"По данным следствия, депутат, по предварительному сговору с двумя лицами, требовал от жителя Полтавщины деньги за влияние на принятие решения должностными лицами Госгеокадастра в области о выдаче 50 разрешений на проекты землеустройства на земельные участки общей площадью почти 100 га", - говорится в сообщении.

По месту жительства и работы подозреваемых, в их автомобилях и в административном здании Главного управления Госгеокадастра в Полтавской области продолжаются обыски.

Также решается вопрос об избрании меры пресечения задержанному и сообщении депутату и двум другим лицам о подозрении в злоупотреблении влиянием (ч. 3 ст. 369-2 УК).

Фото: gp.gov.ua

Фото: gp.gov.ua

Напомним, ранее главу закарпатского подразделения АМКУ задержали при получении взятки. По данным следствия, чиновник вымогал у предпринимателя 3 тыс. долларов.