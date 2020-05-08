Полицейские задержали депутата Полтавской районного совета после получения 160 тыс. долларов взятки.
Об этом сообщается на сайте Офиса генерального прокурора.
"По данным следствия, депутат, по предварительному сговору с двумя лицами, требовал от жителя Полтавщины деньги за влияние на принятие решения должностными лицами Госгеокадастра в области о выдаче 50 разрешений на проекты землеустройства на земельные участки общей площадью почти 100 га", - говорится в сообщении.
По месту жительства и работы подозреваемых, в их автомобилях и в административном здании Главного управления Госгеокадастра в Полтавской области продолжаются обыски.
Также решается вопрос об избрании меры пресечения задержанному и сообщении депутату и двум другим лицам о подозрении в злоупотреблении влиянием (ч. 3 ст. 369-2 УК).
Напомним, ранее главу закарпатского подразделения АМКУ задержали при получении взятки. По данным следствия, чиновник вымогал у предпринимателя 3 тыс. долларов.