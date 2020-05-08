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Депутата Полтавского райсовета задержали при получении $160 тыс. взятки

По данным следствия, чиновник за эти деньги обещал подготовить решения о выделении земучастков площадью почти 100 га.

Депутата Полтавского райсовета задержали при получении $160 тыс. взятки
Фото: gp.gov.ua

Полицейские задержали депутата Полтавской районного совета после получения 160 тыс. долларов взятки.

Об этом сообщается на сайте Офиса генерального прокурора.

"По данным следствия, депутат, по предварительному сговору с двумя лицами, требовал от жителя Полтавщины деньги за влияние на принятие решения должностными лицами Госгеокадастра в области о выдаче 50 разрешений на проекты землеустройства на земельные участки общей площадью почти 100 га", - говорится в сообщении.

По месту жительства и работы подозреваемых, в их автомобилях и в административном здании Главного управления Госгеокадастра в Полтавской области продолжаются обыски.

Также решается вопрос об избрании меры пресечения задержанному и сообщении депутату и двум другим лицам о подозрении в злоупотреблении влиянием (ч. 3 ст. 369-2 УК).

Фото: gp.gov.ua

Фото: gp.gov.ua

Напомним, ранее главу закарпатского подразделения АМКУ задержали при получении взятки. По данным следствия, чиновник вымогал у предпринимателя 3 тыс. долларов.

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