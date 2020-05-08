ТРЦ в Киеве откроют на втором этапе смягчения карантина

Торгово-развлекательные центры в Киеве откроют во время следующего этапа снятия карантинных ограничений.

Об этом сообщает Официальный портал Киева.

"Что касается открытия крупных торговых центров - это будет вторая волна снятия ограничений. И мы будем опираться исключительно на статистику заболеваемости. Если снова будет вспышка инфекции, мы можем снова вернуться к строгому карантину", - заявил в эфире телеканала ZIK мэр Киева Виталий Кличко.

Он добавил, что работу ТРЦ, скорее всего, восстановят после того, как запустят общественный транспорт.

"Мы уже готовимся к этому. Надеюсь, что после 22 мая сможем ввести больше смягчений", - отметил мэр.

Кличко также сообщил, что пока что закрытыми в Киеве останутся и школы, детские сады и детские площадки.

"Открытие школ и детских садов, где будет большое скопление детей, может снова привести к вспышке инфекции. И только с этим связано то, что ни школы, ни детсады мы сейчас открывать не будем. Если взрослые могут придерживаться правил, то проконтролировать детей в садиках, школах, на площадках - крайне сложно. Поэтому, чтобы не было распространения инфекции и чтобы сохранить здоровье наших детей, на первом этапе учебные заведения мы не открываем", - подчеркнул мэр.

Напомним, на первом этапе смягчения карантина Киев откроет непродовольственные магазины, парикмахерские, парки и скверы.