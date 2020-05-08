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Львовским студентам-медикам читают лекции ​о вреде контрацепции, недопустимости половых отношений до брака и запрете абортов

Курс биоэтики ведет монахиня УГКЦ.

Львовским студентам-медикам читают лекции ​о вреде контрацепции, недопустимости половых отношений до брака и запрете абортов
Фото: zaxid.net

Во Львовском национальном медицинском университете имени Даниила Галицкого студентам читают курс лекций по предмету "Биоэтика", на котором, среди прочего, рассказывают о вреде контрацепции, недопустимости половых отношений до брака и запрете абортов даже после изнасилования.

Об этом сообщает Zaxid.net.

Отмечается, что "Биоэтику" преподает монахиня УГКЦ Галина Терешкевич (сестра Диогена) уже около 20 лет, но только сейчас дискуссия о необходимости такого предмета в медуниверситете перешла в публичную плоскость.

Об этом учебном курсе рассказала журналистка Анна Чабарай, которая опубликовала в фейсбуке программу и тесты по этому предмету. По ее словам, все эти материалы ей предоставили студенты-медики.

Несколько студентов рассказали, что биоэтику действительно преподают на 1 и 2 курсах, но большинство воспринимает предмет несерьезно.

"В конце каждой пары она (преподаватель, - ред) давала нам такие тесты, потом еще задавала вопросы. Если кто-то не согласен с ней, то ее это очень злило, наше мнение во внимание она не принимала. Но мы это все не воспринимали серьезно, разве что несколько человек. Проблем с оценками тоже не было, главное - написать правильно тесты", - рассказала выпускница университета Анна.

Напомним, ранее Минобразования возобновило школьный курс "Основы семьи", который заблокировали из-за жалоб родителей. Подробнее читайте в материале LB.ua "«Секс до шлюбу — це шкідливо». Програма «Основи сім’ї» повертається в школи".

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