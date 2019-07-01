В Украине впервые прошел международный экзамен по основам медицины

Повторно сдать экзамен можно только один раз, если попытка будет неудачной - отчисление.

Сегодня, 1 июля, большая часть студентов 3 курса специальности «Медицина» впервые сдают международный экзамен по основам медицины (IFOM), который вошел в состав Единого государственного квалификационного экзамена. Об этом сообщает пресс-центр Минздрава.

«Качество медицинского образования требует прозрачной и честной оценки, ведь сегодняшние студенты - будущие врачи, которые будут нести ответственность за здоровье и жизнь украинского общества», - говорится в сообщении. Отмечается, что среди студентов и преподавателей есть много опасений по составлению экзамена, поскольку он проходит впервые. Из разных городов Украины поступают сообщения, что сдачу экзамена пытаются саботировать различными способами.

В зависимости от обеспечения компьютерами в каждом городе, украинские студенты сдают IFOM на государственном языке в веб-формате, иностранные – на украинском и английском в веб-формате или же на русском языке в бумажном варианте. Экзамен содержит 160 вопросов и проверяет уровень профессиональной компетентности из фундаментальных дисциплин, которые студенты изучают в течение первых трех лет обучения.

Формирования порога «сдал\не сдал» состоится после анализа результатов и ответов студентов с учетом того, что экзамен проходит впервые, и учебные программы могут отличаться в разных мировых и украинских университетах.

Результаты сдачи экзамена проанализирует профессиональная панель с привлечением представителей Минздрава Украины, МОН Украины, университетов и независимых экспертов. Обеспечение соответствующих условий проведения аттестации студентов - обязанность ректоров университетов. Выявления фактов саботажа экзаменов со стороны ВУЗов, может стать причиной расторжения трудовых контрактов с руководством таких заведений.

Всего в течение 1-3 июля экзамен должны составить 12 877 студентов-медиков.

Если студенты не придут на экзамен или без уважительных причин не примут участие в тестировании, они получают результат "0". Повторно сдать экзамен можно только один раз, в 2019 году - в августе, за свой счет. Если повторная попытка будет неудачной - отчисление.

Напомним, этот экзамен уже пытались саботировать студенты медфакультета Харьковского университета им. Каразина.

В Окружном административном суде Киева зарегистрирован иск от харьковского студента-медика - дело №640/11193/19. Предметом иска является признание противоправными действий ГП "Центр тестирования профессиональной компетентности специалистов с высшим образованием по направлениям "Медицина" и "Фармация", истец - Денис Иванченко.

Из-за этого, Минздрав заподозрил попытку саботажа, поскольку студенты этого медфакультета имеют самые низкие результаты тестирований среди всех государственных учреждений высшего медицинского образования Украины.