Политзаключенный Павел Гриб написал письмо украинской власти

Гриб просит начать переговоры о новом обмене пленными и не забывать заключенных в России украинцев.

Украинский политзаключенный Павел Гриб написал обращение к украинской власти. Текст письма опубликовал отец Павла, Игорь Гриб, на своей странице в Фейсбуке.

"Я, Павел Гриб, украинский патриот, осужденный за содействие террористической деятельности на шесть лет лишения свободы, вместе со всеми политическими узниками от имени всех украинских военных, политзаключенных путинского режима, обращаюсь к украинской власти, Президенту Украины, депутатам Верховной Рады, правительству Украины - решите наконец нашу судьбу!", - написал Павел в своем обращении.

"Я призываю и обращаюсь к общественности, деятелям культуры, военным, националистам, волонтерам и капелланам, землячеству каждого края, всем неравнодушным к нашей судьбе украинцев - не оставайтесь в стороне и не забывайте заключенных! Скажите свое слово о нас - дома, на работе, в социальных сетях, в СМИ. Надо донести правду о преследовании патриотов Украины спецслужбами Московии", - добавил он.

Гриб отметил, что "так дальше продолжаться не может" и напомнил о необходимости начать переговоры о новом обмене.

"Количество политзаключенных, к сожалению, только увеличивается. Сейчас их более 100 человек ... Сколько нужно еще заключить невинных ни в чем людей, чтобы дело наконец было? Две, три, четыре сотни? Неужели мало того, что сломали жизнь и здоровье стольким украинцам? Ранее невозможно было представить себе такое - заключенных больше сотни, а сейчас даже страшно подумать - уже есть", - отметил Гриб

Отец Павла написал, что сегодня у политзаключенного день рождения - ему исполняется 21 год.

Написать Павлу слова поддержки можно по адресу: Гриб Павел Игоревич (1998 г.р.). 344082, Ростовская обл, Ростов-на-Дону, улица Большая Садовая, 31. ФКУ СИЗО-4 ФСИН России. Письма принимаются только на русском языке.