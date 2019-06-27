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Политзаключенный Балух объявил голодовку

В СИЗО Крыма Балух продержал голодовку более полугода.

Украинский политзаключенный Владимир Балух во второй раз объявил о голодовке. Об этом рассказал его адвокат Даниил Берман в интервью "Новой газете".

Балух написал письмо, где подтверждает, что начинает голодовку. Его требования - вызвать консула, вернуть псалтырь, теплое белье и свитер.

"Ну и теперь самое главное. 25 июня, когда я пришел к Владимиру Григорьевичу, он уже знал, что к нему безуспешно пытался пробиться консул его страны. До этого Балух дважды подавал заявление, что если к нему не допустят консула Украины, то он объявит голодовку. Поскольку администрация все эти заявления проигнорировала, Владимир Григорьевич сообщил мне, что с вечера 25 числа начинает голодовку", - сказал он.

"На сегодня объявление голодовки и огласка происходящего с ним в этой колонии - это вынужденная и, возможно, единственная мера, последний способ добиться прекращения нарушения прав Балуха", - добавил адвокат.

Напомним, Балух, который отбывает наказание в колонии Тверской области России, будет находиться в штрафном изоляторе минимум до 2 июля.

19 марта 2018 года Балух, находясь в СИЗО в Крыму, объявил голодовку в знак протеста против преследования. Суд в аннексированного Крыма приговорил его к пяти годам лишения свободы по совокупности двух дел: по обвинению в хранении боеприпасов и избиении начальника ИВС. Балух и его защита обвинения отвергают, поскольку считают настоящей причиной преследование его проукраинскую позицию.

В сентябре Балух вызвал нотариуса, чтобы составить завещание. В октябре суд Крыма "смягчил" приговор активисту и сократил ему срок заключения на один месяц.

Балух прекратил голодовку 9 октября во время этапирования в Россию.

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