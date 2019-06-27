В ходе 12-ти обстрелов в зоне ООС ранен один военный

Сегодня, 27 июля по состоянию на 12:00 дня в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано двенадцать фактов нарушения противником установленного режима перемирия, из-за чего ранен один украинский военнослужащий. Об этом сообщило Министерство обороны.

"По предварительной информации, сегодня получил ранения один украинский защитник. Сейчас он получает неотложную медицинскую помощь, наши военные врачи характеризуют состояние его здоровья как удовлетворительное", - говорится в сообщении.

Сообщается, что оккупанты вели огонь из артиллерии и минометов. По подсчетам штаба ООС, противник успел потратить восемь снарядов 152-го и шесть снарядов 122-го калибра, а также в целом 44 мины калибра 120 и 82 мм.

Напомним, за прошедшие сутки, 26 июня, российско-оккупационные войска 39 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Из них 13 раз - с применением запрещенных минскими соглашениями артиллерийских систем калибра 122 мм, минометов калибра 120 и 82 мм.