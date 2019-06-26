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ГлавнаяОбществоПроисшествия

Под Киевом горят склады с секонд-хендом

По предварительной информации, пострадавших нет.

Вечером во вторник, 26 июня, появилась информация о крупном пожаре на Кольцевой в Киеве.

"Что-то серьезно пылает на Кольцевой, за Ашаном, вблизи завода Электронмаш", - говорится в сообщении Киев Оперативный.

В ГУ ГосЧС в Киеве уточнили, что пожар возник на территории склада с секонд-хендом в с. Петропавловская Борщаговка

Киево-Святошинского района.

Фото: facebook.com/DSNSKyiv

Фото: facebook.com/DSNSKyiv

Сообщается, что площадь пожара составила 7 тыс. 500 кв. м.

Предварительно жертв и пострадавших нет. К тушению привлечены 70 спасателей и 13 единиц техники ГосЧС.

На месте работают также 5 пожарно-спасательных отделений и штаб пожаротушения Главного управления ГосЧС Киева.

Фото: facebook.com/DSNSKyiv

Ранее в июне крупный пожар произошел на металлобазе в Буче под Киевом.

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