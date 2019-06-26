В течение недели здесь не было ни одного обстрела.

Командующий операции Объединенных сил Александр Сырский встретился с представителями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ для обсуждения вопроса разведения сил в Станице Луганской. Об этом сообщает пресс-центр ООС на своей странице в Фейсбуке.

В ходе встречи стороны согласовали разведение сил в Станице Луганской состоится в течение трех дней: с 26 по 28 июня.

"Разведение сил и средств на участке №1 спланировано проводить в течение трех суток. В период с 26 по 28 июня. Еще одни сутки дается на осуществление официального заявления о разведении сил и средств. И еще одни сутки на проведение инспектирования СММ ОБСЕ исполнения обязательств по разведению и объявление результатов разведения сторон", - заявили в ведомстве.

Сырский подчеркнул, что украинская сторона полностью готова к исполнению взятых на себя обязательств.

"Наряду с этим, возникает беспокойство относительно готовности к зеркальным действиям российской стороны. Особенно относительно вывода с противоположной стороны сооружений КПВВ за пределы участка разведения", - добавили в штабе.

Обновление. Позже пресс-служба ООС сообщила, что украинские подразделения отошли с одной позиции перед КПВВ "Станица Луганская" около полудня 26 июня. Это первый этап разведения сил в этой точке.

"По сигналу сигнальных ракет с нашей стороны и стороны боевиков наши военные покинули определенные ОБСЕ позиции. Пока неизвестно, отвел ли свои войска противник, за этим уже следят представители наблюдательной миссии ОБСЕ. Также ожидается на днях приезд представителя украинской трехсторонней контактной группы Леонида Кучмы для того чтобы продолжить работу по отводу сторон на определенные минскими договоренностями рубежи", - сообщили военные.

Еще осенью 2016 года участники Трехсторонней контактной группы подписали соглашение о разведении сил и средств возле трех населенных пунктов на линии разграничения – в Петровском, Золотом и Станице Луганской. Рамочное соглашение предусматривает разведение сил на километр вглубь и вширь.

Отвод тогда состоялся лишь в районах первых двух населенных пунктов - возле Золотого 1 октября 2016 года, а возле Петровского 7 октября 2016 года. У Станицы Луганской разведение сил отложили, сославшись на обстрелы. После этого отвод сил на данном участке постоянно срывался.

Напомним, в субботу, 8 июня, российская сторона сорвала договоренности по разведению сил и средств вблизи Станицы Луганской, которое было запланировано на 16 июня 2019 года. Боевики обстреляли населенный пункт из стрелкового оружия. Для начала разведения вооружения необходимо соблюдение абсолютного режима тишины в течение 5 суток или более.

За прошедшие сутки боевики совершили 32 обстрела по позициям ООС, в результате чего получили ранения 5 украинских бойцов, еще двое были травмированы.