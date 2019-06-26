На Донбассе получили ранения и травмы 7 украинских военных

Во вторник, 25 июня, вооруженные формирования Российской Федерации на Донбассе 32 раза нарушили режим прекращения огня. Из них пять раз - с применением запрещенных минометов калибра 120 и 82 мм. Об этом сообщает пресс-центр операции объединенных сил на своей странице в Фейсбуке.

Противник открывал огонь по нашим защитникам из гранатометов различных систем, вооружения БМП, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В результате обстрелов получили ранения пятеро украинских военных, еще двое наших защитников получили травмы.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики совершили 19 обстрелов: вблизи Лебединского, Авдеевки, Марьинки, Опытного, Водяного, Новотроицкого, Невельского, Талаковки, Широкино и Богдановки.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции наших защитников были обстреляны 13 раз в районе Шумов, Южного, Крымского, Новолуганского, Майского и Зайцево.

С начала текущих суток враг девять раз обстрелял позиции Объединенных сил, преимущественно в районе ОТГ "Восток". Обстрелы, в том числе из минометов калибра 120 и 82 мм, зафиксированы по позициям вблизи Широкино, Старогнатовки, Каменки, Богдановки, Павлополя, Водяного и Новоселовки Второй. На "Севере" обстрелам подверглись наши позиции вблизи Луганского.

Информации о потерях среди сил ООС на данный момент нет.