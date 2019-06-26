Более половины украинцев поддерживают вещание на русском и украинском

Почти 80% граждан отдают предпочтение украинскому языку на радио и ТВ.

Более 50% украинцев поддерживают вещание на телеканалах и радиостанциях на русском и украинском, но при этом хотят, чтобы украинский язык преобладал.

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования "Восприятие украинцами телерадиоэфира: результаты исследования общественного мнения" Киевского международного института социологии (КМИС) по заказу Национального совета, передает Укринформ.

"На вопрос "На каком языке в Украине должны вещать телеканалы и радиостанции?" 23,6% респондентов ответили, что только украинский, 52,8% - и украинский, и русский, но украинский язык должен преобладать", - цитирует издание члена Нацсовета Сергея Костинского.

Отмечается, что более 60% респондентов поддерживают увеличение государством количества украинского и украиноязычного контента в эфире. При этом около 80% граждан предпочитает украинский как основной язык телевизионного и радиоэфира и являются активными потребителями украиноязычного контента на радио и телевидении.

Исследование проводилось КМИС в течение мая-июня, опрошен 2021 респондент в 110 населенных пунктах за исключением Крыма и ОРДЛО.