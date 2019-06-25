49,5% украинцев за автономию неподконтрольных территорий Донбасса, – опрос

Практически половина жителей Украины готова поддержать предоставление автономии неподконтрольным территориям Донецкой и Луганской областей в составе Украины, ради прекращения боевых действий на Донбассе.

Об этом свидетельствует опрос, обнародованный на пресс-конференции агентства "Интерфакс-Украина".

Опрос был проведен Украинским институтом социальных исследований им. Яременко и центром "Социальный мониторинг" с 13 по 21 июня.

Согласно результатам социсследования, 49,5% респондентов ответили, что поддержали бы автономию (скорее поддержали бы - 29,1% опрошенных и точно поддержали бы - 20,4%).

Не готовы поддержать автономию 30,7% опрошенных человек (точно не поддержали бы – 17,5%, скорее не поддержали бы - 13,2%). Затруднились ответить на вопрос 19,8%.

В ходе исследования было опрошено 3000 респондентов, ошибка выборки составляет +/- 1,8%.

Напомним, эта исследовательская группа также провела опрос, относительно лидирующих партий на выборах в Раду. Согласно ему, в ВР проходят пять партий: "Слуга народа" с поддержкой 45,3% респондентов, "Оппозиционная платформа за жизнь" - 12,1%, "Батькивщина" – 8,8%, "Европейская солидарность", - 8,4% и партию "Голос", за которую проголосовали бы 6,8% респондентов.