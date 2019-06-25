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У памятника Богдану Хмельницкому в Кривом Роге отпала правая рука

О происшествии проинформировали райсовет, на балансе которого находится памятник.

У памятника Богдану Хмельницкому в Кривом Роге отпала правая рука
Фото: 1kr.ua

В Кривом Роге у памятника гетьману Богдану Хмельницкому отпала правая рука.

Об этом сообщил местный сайт "Первый Криворожский" со ссылкой на своих читателей.

"Читатели сообщают, что на Гданцевке отпала часть памятника Богдану Хмельницкому. На асфальте лежит правая рука гетьмана.

О пострадавших пока не сообщается", - говорится в сообщении.

Памятник находится на балансе Центрально-Городского райсовета, которому уже сообщили о происшествии.

Фото: 1kr.ua

Местные жители рассказали, что это уже не первый раз, когда ломаются детали монумента. Ранее даже пришлось изменить размер булавы гетьмана, чтобы избежать таких ситуаций.

Фото: 1kr.ua

Напомним, в мае в канадском Виннипеге неизвестные обезглавили памятник Владимиру Великому, который расположен возле собора святых Владимира и Ольги Украинской греко-католической церкви.

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