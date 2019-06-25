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Нацгвардия начала служебное расследование из-за исполнения песни Газманова на выпускном академии

В соцсетях появилось видео, на котором выпускники Академии НГУ в Харькове танцуют под песню "Офицеры".

Нацгвардия начала служебное расследование из-за исполнения песни Газманова на выпускном академии
Фото: Антикор

Национальная гвардия начала служебное расследование по факту исполнения песни "Офицеры" российского певца Олега Газманова на выпускном Национальной академии НГУ в Харькове.

Об этом сообщила пресс-служба Нацгвардии, передают "Українськi Новини".

"Командующий Национальной гвардии Украины Николай Балан инициировал проведение служебного расследования по факту использования гвардейцами песни, которая популяризирует российских военных. В средствах массовой информации в течение выходных в сети были публикации об использовании российской песни во время празднования выпуска одной из групп Национальной академии Национальной гвардии Украины", - говорится в сообщении.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором выпускники Академии Нацгвардии танцуют на выпускном под песню Газманова "Офицеры".

Напомним, в 2015 году Министерство культуры включило российского певца Газманова в перечень деятелей культуры, которые создают угрозу национальной безопасности.

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